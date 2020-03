DRK-Blutspendedienst Nord-Ost : Blutspenden dringend benötigt

Das DRK lädt am Dienstag in Idstedt zum freiwilligen Aderlass ein. Auch das Blutspende-Institut ist geöffnet.

von Sven Windmann

16. März 2020, 18:30 Uhr

Schleswig/Idstedt | Während wegen der Corona-Krise fast alle öffentlichen Veranstaltungen auch in Schleswig und Umgebung abgesagt werden, sucht das DRK zurzeit verstärkt ganz gezielt die Öffentlichkeit. Zumindest beim Thema Blutspenden. Denn die Vorräte an Blut werden knapp.

Deshalb sind Blutspendetermine auch in Schleswig-Holstein explizit vom Versammlungsverbot ausgenommen worden. Und so lädt der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost noch einmal explizit zu seinem Blutspendetermin heute von 16 bis 19.30 Uhr in die „Alte Schule“ in Idstedt ein. Auch wenn es dabei einige Einschränkungen geben wird. So sei etwa das Imbiss-Angebot diesmal nicht so reichhaltig wie sonst, hieß es aus der Zentrale. Das liege aber daran, dass viele der freiwilligen DRK-Helfer selbst nicht an dem Termin teilnehmen können. Denn ein Großteil der Ehrenamtler ist über 60 Jahre alt und gehört damit zur besonders gefährdeten Altersgruppe.

„Es ist wichtig, dass gerade jetzt in der Frühphase der Epidemie verstärkt gespendet wird, wo die Durchseuchung noch auf Einzelfälle beschränkt ist, um einen Vorrat anlegen zu können, damit Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten versorgt werden können“, betont der medizinische Geschäftsführer des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost, Prof. Dr. Torsten Tonn.

Auch deshalb stehen im Schleswiger Blutspende-Institut im Rote-Kreuz-Weg 5 weiterhin die Türen offen. Dort, wie auch in Idstedt, sind laut DRK sämtliche Maßnahmen ergriffen worden, die eine größtmögliche Sicherheit sowohl für die Blutspender als auch die Mitarbeiter gewährleisten sollen. Dazu zählt das Messen der Körpertemperatur am Eingang ebenso wie die Aufforderungen zum Desinfizieren der Hände. Auch müssten Spendewillige einige Fragen beantworten, etwa ob sie in jüngerer Vergangenheit in sogenannten Risikogebieten wie Italien oder Österreich waren. Zudem betont Torsten Tonn: „Nach derzeitigem Stand der Wissenschaft gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass das Virus über eine Blutspende übertragen werden kann.“

Laut DRK braucht in Deutschland alle sieben Sekunden ein Patient eine Bluttransfusion. Blutspender müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein. Bei der ersten Spende sollte ein Alter von 65 nicht überschritten werden. Bis zum 73. Geburtstag ist eine Blutspende möglich, vorausgesetzt der Gesundheitszustand lässt dies zu. Bei einer ärztlichen Voruntersuchung wird die Eignung zur Blutspende jeweils tagesaktuell geprüft. Zwischen zwei Spenden liegen mindestens acht Wochen. Spender sollten zur Blutspende den Personalausweis mitbringen.