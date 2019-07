Gelting : Blühende Pracht in der Nacht

Im Garten von Erika Budde blühen zurzeit Nachtkerzen. Sie können in der „Langen Nacht der Gärten“ am 3. August besichtigt werden.

von shz.de

23. Juli 2019, 14:51 Uhr

Gelting | „Den Garten betritt man mit dem Herzen“, sagt Erika Budde. Und wenn sie ihren Garten betritt, dann geht ihr das Herz auf. Die 65-Jährige, die 2010 von Flintbek bei Kiel nach Goldhöft in das elterliche Haus zurückkehrte und auf einer Fläche von rund 2500 Quadratmetern einen Garten anlegte, ist Gärtnerin aus Leidenschaft.

Dass ihre private „grüne Lunge“ derzeit in voller Blütenpracht steht, erfüllt sie nicht nur mit Freude, sondern auch mit Stolz. Derzeit dominiert die „Klock-acht-Bloom“, wie sie die Nachtkerze als Plattdeutsche nennt. Und das kommt nicht von ungefähr. Denn die blüht erst bei beginnender Dunkelheit auf und leuchtet dann die ganze Nacht hindurch in einem strahlenden Gelb. Im Laufe des folgenden Tages schließt sich die Blüte allmählich. Doch dann entfalten in der kommenden Nacht andere „Klock-acht-Bloomen“ ihre Pracht. Und da sie sich selbst aussäen, ist es immer wieder spannend, wo sie sich ansiedeln. Bei den Nachtkerzen handelt es sich um zweijährige Stauden, die gut einen Meter hoch werden. Doch weil ihre Blätter denen des Löwenzahns solange die Pflanzen klein sind, fallen häufig der Hacke zum Opfer.

Noch bis Mitte August gibt es das abendliche Blüten-Schauspiel im Garten von Erika Budde. Und das passt gut in die „Lange Nacht der Gärten“, die im Rahmen der Aktion „Offener Garten“ am Sonnabend, 3. August, von 19 bis 23 Uhr veranstaltet wird. Erika Budde nimmt ebenso wie insgesamt ein Dutzend Gartenbesitzer im Kreis teil. Weiter Informationen finden Interessierte auf www.offenergarten.de/termine/.