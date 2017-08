Ausstellung des Schleswiger Kunstvereins : Blicke auf das Verhältnis von Mutter und Kind

vergrößern 1 von 1 Foto: ckb 1 von 1

Die Bindung zwischen Mutter und Kind ist die frühste und sicher auch die wichtigste Beziehung eines Menschen. So vielfältig die Einflüsse dieser Bindung sind, so vielfältig sind auch die Assoziationen der Künstler, die sich im Rahmen der diesjährigen jurierten Gemeinschaftsausstellung des Kunstvereins Schleswig und Umgebung mit dem Thema „Mutter und Kind“ auseinander gesetzt haben.

50 ausgewählte Arbeiten zeigen verschiedenste Interpretationen der 37 Künstlerinnen und Künstler, die ihre Sicht in Form eines interessanten Querschnitts aus Acryl, Kreide, Ölfarbe und Collage auf die Leinwand – oder aufs Fotopapier – gebannt haben. „Wir waren sehr erstaunt, dass nicht nur Arbeiten eingereicht wurden, die sich mit menschlichen Müttern und Kindern auseinandersetzen“, erklärt Rolf-Jürgen Wind, der Vorsitzende des Kunstvereins. Zu sehen sind auch Löwen, Elefanten und Zebras. Darüber hinaus zeigt die Ausstellung abstrakte Ausdrucksformen, die den Betrachter in die Welt der Mythen und der Religion entführen oder auf symbolträchtige Pfade geleiten. Dennoch stehen beim überwiegenden Teil der Bilder menschliche Bindungen im Fokus.

Zum Beispiel die Arbeit „Die neuen Nabelschnüre“ von Heidi Scheibel, die die Abhängigkeit von modernen Kommunikationsmedien überspitzt und so mancher Mutter einen Spiegel vorhält, die sich mehr auf ihr Smartphone konzentriert als auf ihr Kind. Im Gegensatz dazu sieht die Kreidezeichnung von Rolf-Jürgen Wind das Thema Mutter und Kind in seiner ursprünglichen Form, als einfühlsame und enge Bindung, die er in sanften Farben und Formen als Stillende zeigt.

Eröffnet wird die Ausstellung heute um 19 Uhr in den Räumen der Helios-Klinik in der St. Jürgener Straße. Krankenhaussprecherin Andrea Schumann sieht das Motto der Ausstellung eng mit dem Klinik-Alltag verknüpft. „Das Thema Mutter und Kind passt sehr gut in unser Haus, denn fast jeden Tag werden hier Kinder geboren. Man vergisst ja schnell, dass ein Krankenhaus nicht nur ein Ort von Krankheit ist, sondern auch ein Ort, an dem neues Leben eine wichtige Rolle spielt.“ Für Patienten, Besucher und Mitarbeiter sind die Bilder in der Magistrale eine willkommene Abwechslung und manchmal auch Balsam für die Seele.

Für die Kunstschaffenden ist die jährliche Gemeinschaftsausstellung auch im 31. Jahr nach Vereinsgründung ein besonderes Highlight. „Sie wirkt sich immer positiv auf die Künstler aus und sie macht Mut, mit den eigenen Werken auch in die Öffentlichkeit zu gehen“, betont Rolf-Jürgen Wind.

Zur Eröffnung heute Abend führt die Kunsthistorikerin Dr. Anke Carstens-Richter in die Bilderschau ein. Die Ausstellung kann bis zum 15. November täglich während der Öffnungszeiten des Klinikums besichtigt werden.