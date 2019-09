Struxdorf : Blaulichttag wirbt für die Wehr

Zum achten Mal lud die Freiwillige Feuerwehr Struxdorf zum Blaulichttag an das Feuerwehrgerätehaus ein.

01. September 2019, 19:07 Uhr

Struxdorf | Zum achten Mal lud die Freiwillige Feuerwehr Struxdorf zum Blaulichttag an das Feuerwehrgerätehaus ein. „Mit dem Tag wollen wir die Feuerwehr den Bürgern vorstellen und Eigenwerbung machen“, erklärte Wehrführer Marco Rix. Dass diese Methode Erfolg hat, sieht man an der Zahl der Aktiven und vor allem an der Frauenquote, von der andere Wehren des Kreises nur träumen können.

Rix kommentierte dieses Mal einen Löschangriff mit der Priorität „Selbstschutz“ auf ein durch Paletten umrissartig dargestelltes Haus. Außerdem wurde ein „Brandopfer“ mithilfe einer Rettungshaube aus dem verqualmten Haus befreit. Das geschah fast unter Einsatzbedingungen, da unter der Sonneneinstrahlung die Temperaturen fast Brandniveau erreichten.

Zur Verstärkung hatten die Struxdorfer Feuerwehrleute die Rettungshundestaffel der Johanniter aus Schleswig eingeladen. Diese demonstrierte das Auffinden von Vermissten durch Flächensuchhunde und durch Mantrailer. „Das war witzig“, meinte Chantal Selig, die erst als Opfer gefunden werden musste und anschließend ihre „Retter“ mit Leckerlies belohnen durfte. Als Publikumsrenner erwies sich das THW Schleswig, das einen riesigen Radlader mitgebracht hatte, der allen Interessenten für Probefahrten zur Verfügung stand.