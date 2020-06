Schleswiger Luisenbad : Blaualgen und Zerkarien vermiesen den Badespaß in der Schlei

Am Sonnabend musste das Luisenbad sogar für den Badebetrieb gesperrt werden.

von Alf Clasen

28. Juni 2020, 16:27 Uhr

Schleswig | Die hochsommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage haben für Probleme im Schleiwasser gesorgt. So musste das Luisenbad am Sonnabend für den Badebetrieb gesperrt werden, nachdem dort Blaualgen im 25 Grad warmen Wasser aufgetreten waren. Die waren gestern zwar wieder verschwunden, dafür hatten sich stattdessen Zerkarien ausgebreitet. Das Kreis-Gesundheitsamt habe Proben genommen und das Auftreten der Saugwurmlarven bestätigt, teilte der Wachdienst der DLRG mit. Gestern durfte am Luisenbad zwar gebadet werden, aber die Gäste wurden darauf hingewiesen, sich nach dem Schwimmen gründlich abzuduschen. Auch sollten Eltern ihre Kinder nicht an der Uferkante im Wasser spielen lassen, weil sich die Parasiten gerade dort vermehrt auftreten.

Zerkarien durchbohren die Haut und lösen so die stark juckende sogenannte Badedermatitis aus. Für Hautreizungen können auch die Blaualgen sorgen. Diese Bakterien sind für Menschen noch unangenehmer, weil sie auch für Übelkeit und Erbrechen sorgen können, wenn sie in den Magen gelangen. In der Vergangenheit sind sowohl Blaualgen als auch Zerkarien immer wieder mal in der Schlei in stärkerem Maße aufgetreten.