Tarp : Birte Pauls ist neue SPD-Chefin

Die Landtagsabgeordnete Birte Pauls löst Ralf Wrobel an der Spitze des SPD-Kreisverbandes Schleswig-Flensburg. Die Genossen üben auf Parteitag viel Selbstkritik.

von Alf Clasen

23. September 2018, 16:00 Uhr

Mit einem neuen Vorstand will die SPD im Kreis Schleswig-Flensburg wieder in die Offensive kommen. Auf dem Kreisparteitag am Sonnabend in Tarp wurde die Schleswiger Landtagsabgeordnete Birte Pauls zur Nachfolgerin des bisherigen Vorsitzenden Ralf Wrobel gewählt. Der Brebeler hatte nach neun Jahren im Amt nicht wieder kandidiert.

49 Delegierte stimmten für Pauls, zehn gegen sie. Zudem gab es eine Enthaltung. Damit kam sie auf ein Ergebnis von 81,7 Prozent. Deutlich besser schnitten bei den Vorstandswahlen ihre beiden künftigen Stellvertreter ab. Heiko Siebel-Huffman aus Treia kam auf 94,8 Prozent Zustimmung, der Schleswiger SPD-Ortsvereinsvorsitzende Jan-Henrik Vogt auf 88,1 Prozent.

„Man kann nicht gerade von einem Generationswechsel sprechen“, räumte Pauls ein, die zuvor 16 Jahre lang als stellvertretende Vorsitzende im Vorstand saß. „Ich hätte mir an dieser Stelle ein jüngeres Gesicht gewünscht“, meinte die 52-Jährige. Dennoch gehe sie ihr neues Amt mit großer Freude an. Man werde im Kreisverband alles auf den Prüfstand stellen, kündigte Pauls an. „Wir werden das Zusammenspiel zwischen allen Ebenen intensivieren.“ Vor allem gelte es, in der Außendarstellung besser zu werden. „Es passiert viel Gutes in der SPD – auch auf Kreisebene. Aber wir verkaufen unsere Arbeit schlecht“, sagte Pauls, die sich selbst als „Teammensch“ bezeichnet.

Der Parteitag war geprägt von Selbstkritik, nachdem die SPD nicht nur bei der Landtags- und Bundestagswahl sondern auch bei der Kommunalwahl im Mai schlecht abgeschnitten hatte. Im Schleswiger Kreistag sind die Sozialdemokraten nur noch mit elf statt zuvor 13 Abgeordneten vertreten. Die SPD war bei der Kreiswahl auf lediglich 20,1 Prozent gekommen. Dass im Anschluss der langjährige Fraktionsvorsitzende Ingo Degner handstreichartig gestürzt worden war, das kam nicht überall gut an bei den Genossen. Man habe das schneller in die Partie hinein kommunizieren müssen, gab der scheidende Kreisvorsitzende Wrobel zu. Er selbst hatte den Fraktionsvorsitz übernommen – und verteidigte jetzt nochmal den Schritt.: „Wir haben die Entscheidung getroffen, weil sich die Fraktion breiter aufstellen will. Es muss nicht immer nur einer reden.“ Ein Seitenhieb gegen Degner, der auf dem Parteitag berufsbedingt fehlte. Ebenfalls nicht nach Tarp gekommen war der bisherige stellvertretende Kreisvorsitzende Karsten Stühmer (Schaalby), der als Kritiker von Wrobel gilt.

Den Entschluss, den Kreisvorsitz abzugeben, habe er bereits vor der Kommunalwahl getroffen, sagte Wrobel, der auf insgesamt 20 Jahre Arbeit im Vorstand zurückblickt. In seinem letzten Rechenschaftsbericht verwies der 56-Jährige auf das Problem der Überalterung in der Partei. Das Durchschnittsalter im aktuell 1295 Mitglieder zählenden Kreisverband liege bei 63. Die über 60-Jährigen stellten mit 61 Prozent das Gros, die Alterskohorte der unter 35-Jährigen komme gerade mal auf 7,4 Prozent. „Wir sollten alle daran arbeiten, den einen oder anderen Jüngeren zu begeistern, bei uns mitzumachen“, betonte Wrobel.

Er machte kein Hehl daraus, dass die SPD ein Glaubwürdigkeitsproblem habe – und spätestens da war er bei der Causa Maaßen und der Rolle der SPD-Bundesvorsitzenden Andrea Nahles angelangt. „So ein Fehler darf einer Bundesvorsitzenden nicht unterlaufen“, kritisierte Wrobel deren Zustimmung für die umstrittene Beförderung des abgelösten Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Leidenschaftlich debattierte der Kreisparteitag darüber, welche Konsequenzen daraus zu ziehen seien. Einig waren sich die Genossen, dass Nahles’ Verhalten aufs Schärfste zu missbilligen sei. In einer Resolution forderte der Parteitag den SPD-Bundesvorstand und die Kabinettsmitglieder auf, „die vollkommen unverhältnismäßige Beförderung Maaßens strikt abzulehnen“.