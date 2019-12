Tetenhusen : Birgit und Hermann Kophstahl betreiben seit 20 Jahren den Fuchsbau

Am 23. Dezember 1999 hat das Ehepaar das Gasthaus in Tetenhusen übernommen.

20. Dezember 2019, 08:56 Uhr

Tetenhusen | „Am 23. Dezember 1999 haben wir hier das erste Bier gezapft“, berichtet Hermann Kophstahl, „und zwei Tage später am 1. Weihnachtstag fand der traditionelle Weihnachtsball statt. Dieser Ball wird seit 1962 in Tetenhusen gefeiert und den wollten wir nicht ausfallen lassen.“ Ehepaar Kophstahl erinnert sich gerne an die turbulente Zeit vor 20 Jahren: Im Januar 1999 hatten sie sich bei der Gemeindevertretung vorgestellt. Der ehemalige Eigentümer und Betreiber von Laden und Gastwirtschaft, Hans-Jürgen Blohm-Sievers, wollte in den Ruhestand gehen.

Die Gemeinde hatte das Gebäude mit Kaufmann und Gasthof gekauft, die Betriebe wurden getrennt und man suchte neue Pächter. „Das Thema Markttreff kam damals gerade auf und für den Umbau konnte die Gemeinde Fördergelder beantragen“ sagt Hermann Kophstahl. Anträge und Baugenehmigungen zogen sich in die Länge, und so begann die Gemeinde erst am 11. September 1999 mit dem Umbau von Gaststube, Clubräumen, WC-Anlagen, Kühl- und Gefrierhaus, und über dem Laden entstand eine zweite Wohnung.

Im Laufe der Jahre haben sich Birgit und Hermann Kophstahl mit ihrem Gasthof einen guten Namen erarbeitet – weit über die Grenzen von Tetenhusen hinaus. Der „Fuchsbau“ ist bekannt für die umfangreiche Speisekarte mit regionalen Gerichten und saisonalen Spezialitäten, die im Sommer auch im Biergarten serviert werden. Es wird täglich (außer Montag) Essen à la Carte angeboten. „In den letzten fünf Jahren konnten wir auf diesem Gebiet besonders punkten“, sagt Hermann Kophstahl.

Der gelernte Koch und Bäcker ist für das gute Gelingen in der Küche zuständig, Ehefrau Birgit kümmert sich im Service um die Gäste. Seit September gehört die Auszubildende Jeanette Wudel aus Lohe zum zwölfköpfigen Team. Die junge Frau wird zur „Fachkraft im Gastgewerbe“ ausgebildet.

Seit vielen Jahren besteht der Männer-Stammtisch. Jeden Donnerstag trifft „Mann“ sich, und es kommen auch viele Buten-Tetenhusener. Besonders stolz sind sie auf den Frauen-Stammtisch, der sich jeden letzten Mittwoch im Monat im Fuchsbau trifft – ohne Männer. „Da darf jede Frau kommen, die sich angesprochen fühlt“, erklärt Birgit Kophstahl.

Für Familien- und Vereinsfeiern, Betriebsfeste, Jubiläen, Theaterabende und sonstige Feiern aller Art steht ein Saal für bis zu 200 Personen zur Verfügung, für kleine Gesellschaften oder Besprechungen gibt es einen Clubraum. Die Vereine und Verbände des Ortes nutzen den „Fuchsbau“ traditionell als Versammlungsort.

„20 Jahre „Zum Fuchsbau“ in Tetenhusen – das war nicht immer leicht“, sagt das Ehepaar heute. Neue Gesetze wie das Rauchverbot 2008 und die Änderung der Kassensysteme vor drei Jahren haben den Gastwirten die Existenz nicht einfacher gemacht. „Aber wir sind Ur-Gesteine im Dorf und gehören hierher.“ Am 1. Weihnachtstag freuen sie sich auf den 21. Weihnachtsball in ihren 20 Jahren „Fuchsbau“.