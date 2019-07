Gelting : Bilderschau im Schwennsen-Haus

Eine Auswahl ihrer Bilder ihrer Bilder zeigen Liz Haken und Sylke Hayn am Wochenende im Peter-Schwennsen-Haus in Gelting.

17. Juli 2019, 14:12 Uhr

Gelting | Liz Haken aus Gelting und Sylke Hayn (Steinbergkirche) stellen im Rahmen der „Geltinger Tage“ am kommenden Sonnabend und am Sonntag im Peter-Schwennsen-Haus in Gelting eine Auswahl ihrer Bilder aus. Gezeigt werden Landschafts- und Blumenbilder, Stillleben, Collagen und Karten mit unterschiedlichen Motiven. Die individuellen Malstile der Künstlerinnen werden durch den Einsatz von Acryl, Aquarell, Pastell, Ölpastell sowie durch verschiedene Mischtechniken unterstrichen.

Es können aber nicht nur die Bilder betrachtet werden, die kleinen Besucher können auch selbst aktiv werden. Kinder ab acht Jahren können mit Unterstützung von Liz Haken und Sylke Hayn an beiden Tagen ab 14 Uhr ihr künstlerisches Talent erforschen. Das dazu benötigte Material wird kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die meisten Bilder der Ausstellung können käuflich erworben werden. Außerdem werden Kunstkarten von Adelbert von Deyen und Sylke Hayn angeboten.

Die Ausstellung ist an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.