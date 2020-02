von Gero Trittmaack

09. Februar 2020, 15:02 Uhr

Mittelangeln | „Fit wie Schmidt“ – Bewegung für Körper und Geist findet wieder am Donnerstag von 15 bis 16 Uhr im Preuß-Driessen-Hof in der Flensburger Straße in Satrup statt. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl bittet die Ambulante Pflege Angeln unbedingt um telefonische Anmeldung unter 0 46 33 / 96 72 90.