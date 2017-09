Schleswig : Bewegung bei den Anlieger-Beiträgen

vergrößern 1 von 1 Foto: Windmann 1 von 1

von Ove Jensen

erstellt am 18.Sep.2017 | 07:42 Uhr

Sie sind ein seit Jahren wiederkehrendes Streitthema im Bauausschuss: Die Beiträge, die Grundstückseigentümer zahlen müssen, wenn die Straße ausgebaut wird, an der ihre Immobilie liegt. In Schleswig werden die Anlieger inzwischen zu 70 Prozent an den Ausbaukosten beteiligt. In der Regel geht es pro Anlieger um vier- bis fünfstellige Beträge. Der Widerstand der Betroffenen war meist zwecklos.

In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses war die Lage plötzlich eine andere. Die Verwaltung hatte beantragt, für den Ausbau der Straßen Seekamp und Voßkuhl mehr Kosten als bislang vorgesehen auf die Anlieger umzulegen. Die CDU sprach sich sofort dagegen aus – und nach einer kurzen Sitzungsunterbrechung wollte auch die SPD nicht mehr mitmachen.

Dabei ging es mehr ums Prinzip als um die konkreten Summen. In beiden Straßen hatte sich im Zuge der Vorbereitungen für die Bauarbeiten gezeigt, dass sowohl die bestehenden als auch die künftigen Straßenbegrenzungen teilweise auf Privatgrundstücken liegen. Das war früher offenbar niemandem aufgefallen. Nun möchte die Stadt die Flächen, auf denen sich die Straßen ohnehin schon befinden, von den Anliegern kaufen. Es handelt sich um nur wenige Quadratmeter.

„Wir sehen die Notwendigkeit nicht, diese Kosten auf die Anlieger umzulegen“, machte Helge Lehmkuhl (CDU) klar. Dabei verwies er auch auf den Koalitionsvertrag, in dem CDU, FDP und Grüne vereinbart haben, den Kommunen in Schleswig-Holstein in Zukunft die Möglichkeit zu geben, auf Ausbaubeiträge zu verzichten. Es sei auch zugesichert worden, dass ein entsprechender Verzicht keine negativen Auswirkungen auf die Frage habe, ob die Kommunalaufsicht im Innenministerium den Haushalt der Stadt genehmigt, betonte Lehmkuhl.

Diese Vereinbarung der Regierungsparteien ist zwar noch nicht in ein Gesetz gegossen, Bürgermeister Arthur Christiansen räumte aber ein, dass es wahrscheinlich sei, dass dies in absehbarer Zeit geschieht. Dennoch sagte er: „Ich warne davor, nicht zuzustimmen.“ Denn für den städtischen Haushalt sei nicht nur entscheidend, ob er genehmigt werde, es gehe auch um so genannte Fehlbetragszuweisungen – also um Geld, das Schleswig erhält, um den Haushalt ausgleichen zu können. Für solche Fehlbetragszuweisungen verlangt das Land, dass die Stadt zunächst ihre eigenen Möglichkeiten ausschöpft, Geld einzunehmen. Dies ist auch der Grund, warum zum Beispiel die Gewerbesteuer immer wieder erhöht wird.

Mit seiner Argumentation drang der Bürgermeister jedoch nicht durch. Am Ende lehnte auch die SPD es ab, die Ausbaubeiträge für Voßkuhl und Seekamp zu erhöhen. Die Begründung war aber eine andere. „Wir waren bisher davon ausgegangen, dass die Kosten für Flächenankäufe bei vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit auch schon auf die Anlieger umgelegt worden sind. Wir haben jetzt erfahren, dass das nicht so war“, erklärte der Ausschussvorsitzende Stephan Dose im Namen der Sozialdemokraten.

Dies ändert allerdings nichts daran, dass die Grundstückseigentümer am Seekamp und and er Voßkuhl für die übrigen Kosten des Straßenausbaus aufkommen müssen. Wie viel Geld sie genau zu zahlen haben, erfahren sie erst nach Abschluss der Arbeiten, wenn im Bauamt die gesamte Maßnahme abgerechnet worden ist.