Selk : Bewegung am Lärmschutzwall

Bauwerk an der Autobahn wird trotz schwebenden Verfahrens aufgeschüttet. Der Selker Bürgermeister kritisiert das Vorhaben.

von shz.de

14. Dezember 2018, 17:01 Uhr

Der Selker Lärmschutzwall an der Autobahn sorgt seit seiner Errichtung 2015 für Schlagzeilen. Immer wieder ist der rund ein Kilometer lange Erdwall ein Thema der Gemeindevertretung. Seit einem Jahr beschäftigen sich Anwälte mit der Materie (wir berichteten).

Das war passiert: Der ein Kilometer lange Lärmschutzwall wurde im Zuge der Kiesabbau-Erweiterung von dem Partner-Kiesunternehmen aufgeschüttet. Er sollte ein Geschenk an die Gemeinde Selk sein, hieß es im Herbst 2011. Damals hatten der amtierende Bürgermeister Arne Reimer und der Bauausschuss-Vorsitzende Ulrich Siems einen Vertrag zum privilegierten Kiesabbau in Selk für den Zeitraum von 25 Jahren auf den Weg gebracht und mit dem Kiesunternehmer abgeschlossen.

Im April 2015 sorgten die Erdarbeiten am Lärmschutzwall erstmals für Schlagzeilen, da Fremdstoffe aus einer Kiesgrube in Schalkholz (Kreis Dithmarschen) eingebracht wurden, die im Verdacht standen mit Schadstoffen belastet zu sein. Dies veranlasste die zuständige Abfall- und Bodenschutzbehörde des Kreises Schleswig-Flensburg dazu, selbst Proben aus dem Erdwall zu entnehmen.

Der Verdacht auf belastetes Material wurde entkräftet. Dann wurden Klagen laut, der Lärmschutzwall würde die Anwohner gar nicht vor dem Lärm schützen, der durch den Kiesabbau, die Autobahn und den Flugplatz in Jagel entsteht. Die Gemeinde beauftragte, neben der Lärmmessung, ein weiteres Gutachten, aus dem hervorging, dass der Wall in einzelnen Bereichen nicht die erforderliche Höhe hat. Ab Erdbodenoberfläche sollte es eigentlich fünf Meter hoch sein, so sei es vertraglich festgelegt. Dieser Wert wurde im nördlichen Verlauf des Walles an einigen Stellen zwar erreicht, in einigen Bereichen wurden aber lediglich 3,80 Meter gemessen. Die Gemeindevertretung stellte fest, dass der Vertrag nicht erfüllt wurde – und forderte Ende 2017 rechtliche Unterstützung an.

Jetzt kommt offensichtlich Bewegung in die Sache, denn schweres Gerät wurde am Lärmschutzwall aufgefahren, um diesen in der Höhe und im Umfang zu vergrößern. „Eine gigantische Erdbewegung“, nannte es Gemeinderatsmitglied Christoph Brügmann in der jüngsten Sitzung in Selk, die im Kulturzentrum stattfand.

Auch Bürgermeister Thilo Kolberg hatte die Erdarbeiten bemerkt. Er kritisierte das Vorhaben, von dem er zuvor nicht unterrichtet worden war. „Die Beweisgrundlagen werden verändert“, sagte Kolberg. Viel mehr Informationen erhielten die Besucher der Versammlung nicht, da rechtlich noch verhandelt werde.