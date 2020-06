Bei Großenwiehe : Betrunkener verursacht Verkehrsunfälle — doch erinnert sich nicht an den Standort

Auch die Polizei konnte den Unfallort nicht ausfindig machen und sucht Zeugen.

02. Juni 2020, 13:51 Uhr

Großenwiehe | Beamte der Polizeistation Harrislee wurden am Mittwochabend um 22.54 Uhr nach Großenwiehe entsandt. Ein Autofahrer hatte über den Notruf die Polizei alarmiert, weil er mit seinem Pkw offensichtlich einen Unfall verursacht hatte. Vor Ort angekommen, stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Die Fahrerseite seines schwarzen 1er BMW sowie der Außenspiegel waren stark beschädigt. Zusätzlich war der linke Vorderreifen aufgeplatzt.

Mehrfach irgendwo gegen gefahren

Der Autofahrer gab an, zuvor mit seinem Auto aus Großenwiehe in Richtung Kleinwiehe gefahren zu sein. In Kleinwiehe ist er aber nicht angekommen, weil er während der Fahrt mehrfach irgendwo gegen gefahren sei. Er wisse aber nicht, gegen was und wo er gegen gefahren sein könnte, teilt die Polizei mit. Als er feststellte, dass sein Seitenspiegel auf der Fahrerseite defekt war, entschloss er sich, wieder nach Großenwiehe zurückzufahren.

Die Polizei sucht Zeugen

Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Ein etwaiger Unfallort konnte trotz intensiver Absuche der Polizisten nicht gefunden werden. Auch am nächsten Tag konnte bei Helligkeit blieb die Suche nach einem Unfallort erfolglos.

Die Polizeistation in Schafflund hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Hinweisgeber zu einem möglichen Unfallort in und um Großenwiehe. Ob der Mann wirklich in Richtung Kleinwiehe gefahren ist, kann nicht sicher gesagt werden. Geschädigte, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04639/3629900 zu melden.

