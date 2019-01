Taarstedt : Betreiber für Gemeinderaum

Hannes Frank übernimmt den Betrieb des öffentlichen Gemeinderaums.

von shz.de

13. Januar 2019, 16:21 Uhr

90 Jahre Freiwillige Feuerwehr Taarstedt und 85 Jahre Feuerwehrmusikzug Westerakeby – diese Jubiläen sind in der Gemeinde Taarstedt ein Grund, um das traditionelle Musik- und Dorffest zu feiern.

Gemeinsam mit den anderen örtlichen Vereinen bereitet der Festausschuss für das Wochenende vom 14. bis 16. Juni ein Programm auf dem Sportplatz an der alten Schule vor. Dieser und viele weitere Termine wurden auf der gemeinsamen Sitzung mit dem Kulturausschuss unter der Leitung von Ann-Christin Petersen abgestimmt.

Zu Beginn der Sitzung konnte Bürgermeister Peter Matthiesen aber eine gute Nachricht vermelden. Nach mehrmonatiger Vakanz hat der öffentliche Gemeinderaum im alten Schulgebäude einen neuen Betreiber. Hannes Frank, der Inhaber der Angeliter Weltbrauerei, übernimmt die Aufgabe. Ebenso erfreut habe sich laut Matthiesen die Gemeindevertretung gezeigt, dass Hannes Frank von der ehemaligen Betreiberin Doreen Kuhrt unterstützt wird. Mit ihr können auch wieder Termine unter Telefon 01520 / 41 18 072 abgestimmt werden.

Weiterhin sollten die Taarstedter schon einmal den 20. April für das traditionelle Osterfeuer der Landjugend auf den Auwiesen und den 6. Juli für die Open-Air-Landjugendfete vormerken. Am Himmelfahrtstag, 30. Mai, können insbesondere die Radfahrer wieder in der Brauerei einkehren, das Weltbrauereifest ist am 3. August und das große Musikfestival auf dem historischen Eggert-Hof ist für das Wochenende vom 6. bis 8. September geplant.