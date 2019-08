Dorfmuseum Ulsnis : Besucher produzieren eigenes Paniermehl

In Ulsnis fand am Sonntag der Museumstag statt – mit anschließendem Begrüßungsabend der Gemeinde.

05. August 2019, 08:22 Uhr

Ulsnis | „Das nehme ich nun im Haushalt als Paniermehl für Frikadellen oder Schnitzel“, so die Rentnerin Antje Schmidt aus Brodersby. Stolz zeigte die 77-Jährige in diesem Zusammenhang, wie sie soeben per Körperkraft über das Mahlwerk einer rund 70 Jahre alten Semmel-Mühle ein Brötchen in grobkörniges Paniermehl verarbeitet hat. Ort des Geschehens war die 680-Seelen-Gemeinde Ulsnis, wo der stark frequentierte Museumstag als ein weiteres der vielen dortigen kulturellen Highlights stattfand, das sich der in dieser Hinsicht rege Förderverein der Kirche, der Förderverein des Dorfmuseums und die Gemeinde auf ihre Fahnen schreiben können.

Kompetente Hilfe hatte die Rentnerin, die als Belohnung für ihre Mühe einen Beutel des gemahlenen Lebensmittels erhielt, vom Vorsitzenden des Fördervereins der Kirche, Richard Krohn. Letztgenannter zeigte sich genauso wie der Vorsitzende vom Förderverein des Dorfmuseums, Peter Marxsen, mit dem Anklang der Veranstaltung äußerst zufrieden. „Es ist schön, wie hier die Außendarstellung unseres Museums bei den vielen Besuchern ankommt“, erklärte Richard Krohn.

Mit dem Programm zog der Veranstalter sowohl die jungen als auch junggebliebenen Gäste in seinen Bann. Hauswirtschaftliche Arbeitsweisen, beispielsweise das Mahlen von Kaffee oder die Herstellung von Kartoffelpuffern, durfte jeder Besucher einmal ohne Hilfe von Strom oder elektrischen Haushaltsgeräten in Handarbeit an in die Jahre gekommenen Gerätschaften ausprobieren. Eine anschließende Verkostung der Lebensmittel, die mit den Fertigprodukten der heutigen Zeit rein gar nichts mehr gemeinsam hatten, war ein Begleiteffekt.

Im Dorfmuseum konnten die vielfältigen Raritäten bestaunt werden, und Kunsthandwerker stellten ihre Ware aus. Liebhaber von Kaffee-Kuchen-Gedecken kamen ebenfalls auf ihre Kosten. Schließlich komplettierte ein Begrüßungsabend der Gemeinde an selber Stätte die Veranstaltung in dem Ort an der Schlei, der von einem Grillabend der Feuerwehr Kius-Ulsnis und einem Musikprogramm begleitet wurde.