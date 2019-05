Wirtschaftsjunioren Schleswig : Besuch in der SN-Redaktion

Rund 20 Wirtschaftsvertreter aus der Region blickten gestern hinter die Kulissen der Schleswiger Nachrichten.

von shz.de

21. Mai 2019, 18:57 Uhr

Schleswig | Fünf Mal im Jahr laden die Schleswiger Wirtschaftsjunioren (WJ) zu Betriebsbesichtigungen in der Stadt und dem Umland ein. Gestern waren die Schleswiger Nachrichten an der Reihe. Rund 20 Wirtschaftsvertreter nahmen die Gelegenheit wahr, einmal hinter die Kulissen der SN zu blicken. Unter anderem beteiligten sie sich an der abendlichen Blattabnahme im Büro von Redaktionsleiter Alf Clasen. Auch die Anzeigenabteilung und die Zustellgesellschaft standen auf dem Besuchsprogramm. Als „spannend und informativ“ bewertete WJ-Vorstandsmitglied Jan-Ole Timm die Stippvisite.