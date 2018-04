Besuch im Rum-Museum mit Verkostung

von Gero Trittmaack

10. April 2018, 16:47 Uhr

Jeden Mittwoch um 16 Uhr findet eine Führung im Braasch Rum-Manufaktur-Museum in Flensburg mit anschließender Verkostung statt. Neben der Geschichte der Kaufmannsfamilie Brodersen und ihrer Fregatte Urania wird über die Herstellung und Geschichte rund um Rum, Zucker und Sklaverei berichtet. Zu sehen sind Destillier- und Abfüllanlage, Messgeräte, zahlreiche Infotafeln, eine Flaschensammlung alter Flensburger Rum-Sorten, historische Fotos und vieles mehr. Die Führung kostet pro Person fünf Euro und dauert etwa eine Stunde. Teilnehmen können maximal 18 Personen. Wer das Rum Museum in Eigenregie entdecken möchte – es steht kostenfrei zur Verfügung. Anmeldung unter der Telefonnummer 0461/ 141600. Weitere Informationen und alle Termine sind auf der Homepage zu finden. Treffpunkt ist immer im Laden des Rumhauses in der Roten Straße 26-28.