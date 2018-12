Nach 38 Jahreb : Besuch aus Kalifornien

Austauschschüler Leon Worden kehrt nach 38 Jahren zu seiner Gastfamilie nach Sterup zurück.

von shz.de

21. Dezember 2018, 16:22 Uhr

„Du hast ja auch weiße Haare – so wie ich“, begrüßt die 78-jährige Greta Rasmussen ihren Gast Leon Worden aus Kalifornien und schließt ihn in die Arme. Der heute 56-Jährige war von Herbst 1979 bis Sommer 1980 als Austauschschüler bei ihr und ihrer Familie in der Steruper Schweiz. Heute lebt Greta Rassmussen in einer Seniorenwohnanlage und freut sich, ihn nach so langer Zeit endlich wieder bei sich begrüßen zu können. Mitgebracht hat der in Santa Clarita bei Los Angeles lebende Worden seinen 18-jährigen Sohn Jake, der Informatik studiert – davon ein Semester in Berlin.

Die beiden haben sich zu einem zweiwöchigen Europa-Trip mit Abstechern nach Prag, Bratislava, Wien und Budapest verabredet – und da stand auch Sterup auf dem Programm, um „meine Familie zu besuchen“.

Zum Wiedersehen gekommen war auch Greta Rasmussens Tochter Maren aus Flensburg – und da wurde in Erinnerungen geschwelgt.

Leon Worden ist in Santa Clarita Boss des örtlichen Fernsehens und Zeitungsredakteur. Als 16-Jähriger kam er im Rahmen eines Jugendaustausches nach Deutschland. Während seines Aufenthaltes erkundete er Land und Leute, besuchte die Steruper Realschule. „Das war eine spannende Zeit“, erinnert sich Maren Rasmussen. Sie nennt den Gast aus den USA ihren Bruder. Und sie plaudert aus dem Nähkästchen. Man habe sich gerne und häufig gegenseitig geärgert. Die Mädchen aus der Schulklasse riefen häufig bei den Rasmussens an, wollten was von Leon. Und als dieser sich von zu Hause sein Saxophon schicken ließ, machte er Musik, trat überall dort auf, wo er gefragt war.

Mit Greta Rasmussen besuchte er diverse Veranstaltungen, trank gemeinsam mit deren Freundinnen Kaffee und lernte ganz nebenbei auch Plattdeutsch. „Een beten kann ick dat noch“, sagt er.

Ihm hat es in Sterup gut gefallen, und deshalb war er jetzt zu einer Stippvisite gekommen. 1983 war er noch einmal nach Deutschland gekommen – für drei Monate. Und auch Familie Rasmussen besuchte ihn in seiner Heimat. Doch dann herrschte lange Zeit „Sendepause“, bis ihn Maren Rasmussen über Facebook wiederfand.

Ein Tag in Sterup – das weckte Erinnerungen. Als Gastgeschenk hatte der Mann aus Kalifornien Greta Rasmussen einen selbst gestrickten, zwei Meter langen Schal, in den er sie fürsorglich einwickelte, mitgebracht. „Es war schön, dass wir uns wiedergesehen haben“, sind sich Mutter und Tochter Rasmussen mit Vater und Sohn Worden einig. Und alle hoffen, dass das nicht das letzte Mal war.