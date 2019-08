Amtsringreitverband Schafflund. : Beste Ringreiter kommen aus Ellund

Die Ellunder Reiter gewannen die Mannschaftswertung.

18. August 2019, 16:23 Uhr

Weesby | Trotz Regenschauer gab es auch in diesem Jahr wieder einen spannenden Wettkampf des Amtsringreitverbandes Schafflund. Die Zuschauer stellten sich in den Zeiten der Schauer in die Zelte, während die Wettstreiter mit unvermindert guter Laune weiter um den Sieg kämpften. Im Galopp mussten sie unter einem der sechs Galgen hindurch reiten, um einen Ring mit einer Lanze aufzuspießen.

Stefan Erichsen aus Medelby und Vorjahres-König konnte seinen Titel nicht verteidigen, da es gleich zu Anfang Probleme mit seinem Pferd gab. Lisa Bossen vom Ringreitverein Ellund ist nun die neue Königin, sie schaffte es 28 Mal den Ring zu treffen, nur zweimal verfehlte sie das Ziel. Christian Jürgensen aus Großenwiehe verfehlte nur einmal mehr den Ring und landete knapp hinter den ersten auf den zweiten Platz.

Bereits in der Mittagspause zeigte sich, dass die Ellunder Reiter wie im vergangenen Jahr zu den klaren Favoriten zählten. So überraschte es nicht, dass sie in der Mannschaftswertung auf den ersten Platz kamen. 106 Mal angelten sich die vier besten Reiter den Metallring. Die Gastgeber, der Ringreitverein Weesby, landeten Großenwiehe auf dem 3. Platz. Medelby schaffte es knapp dahinter auf den 4. Platz.

Maria Theresa Andresen vom Ringreitverein Timmersiek konnte in der Einzelwertung Jugend mit 22 Punkten einen deutlichen Sieg feiern. Auch der 76-jährige Ernst Johannsen vom Reitringverein Weesby nahm teil. „Der Ehrgeiz lässt zwar mit den Jahren ein wenig nach, dafür rücken die Freude und der Spaß in den Vordergrund“, sagte Johannsen, der bereits seit 60 Jahren an den Ringreitveranstaltungen teilnimmt. Für ihn wird der Tag mittlerweile zum kleinen Familienfest, da sein Sohn seit mehreren Jahren ebenso für den Ringreitverein Weesby startet und die ganze Familie zusieht.