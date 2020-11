Beerdigungen in Corona-Zeiten : Bestatter Michael Jürgensen aus Schleswig: „Die Kaffeetafeln fehlen“

Im Interview spricht der Experte über den Spagat zwischen Corona-Auflagen und würdigen Beerdigungen.

von Sven Windmann

19. November 2020, 17:07 Uhr

Schleswig | In Corona-Zeiten ist fast nichts mehr so, wie es vorher war. Das gilt auch für Bestattungen und all das, was damit zusammenhängt. Wie sehr die Pandemie auf das Thema Beerdigungen Einfluss nimmt, was das für ihn und auch die Angehörigen von Verstorbenen bedeutet, erzählt Michael Jürgensen, Inhaber des Bestattungshauses Jürgensen am Stadtfeld, im Interview mit SN-Redakteur Sven Windmann.

Herr Jürgensen, Totensonntag steht vor der Tür. Ein wichtiger Gedenktag für viele Angehörige von Verstorbenen. Auch für Sie als Bestatter?

Tatsächlich ist der Totensonntag bei uns weniger ein Thema. Allerdings weiß ich schon um seine Bedeutung für viele Menschen. Das merkt man insbesondere dann, wenn jemand kurz vorher verstorben ist. Dann bekommen wir regelmäßig Anfragen, ob es nicht noch möglich wäre, bis zu diesem Tag den Grabstein aufstellen zu lassen.

Mehr Einfluss auf Ihre Arbeit wird sicherlich die Corona-Pandemie haben. Was hat sich für Sie und Ihre Mitarbeiter in den vergangenen Monaten geändert?

Sehr viel. Das fängt bei den Vorgesprächen mit den Hinterbliebenen an und hört beim Thema Kaffeetafel auf.

Das bedeutet konkret?

Die Kaffeetafeln zum Beispiel bieten wir eigentlich auch bei uns hier im Haus an. In normalen Zeiten sind das pro Woche bis zu sechs Veranstaltungen. Seit dem ersten Lockdown im März aber haben wir das auf Null heruntergefahren. Auch im Sommer haben wir – trotz vieler Anfragen – keine Termine angenommen. Stattdessen verweisen wir auf Gasthöfe und andere Anbieter, die das zum Teil noch machen. Wir aber haben uns zu diesem Schritt entschieden, weil wir unsere Mitarbeiter schützen wollen – auch wenn das finanzielle Einbußen mit sich bringt. Und obendrein sind wir auf ziemlich vielen Packungen Kaffee und etlichen Kuchen sitzen geblieben.

Dabei ist der sogenannte Leichenschmaus für viele Hinterbliebene ein wichtiger Bestandteil einer Beerdigung und sicherlich auch ein Stück Trauerarbeit, oder?

Ja, das ist tatsächlich so. Als ich vor 36 Jahren als Bestatter anfing, habe ich die Kaffeetafeln eher kritisch gesehen. Ich habe aber schnell gemerkt, wie wichtig sie im Zusammenhang mit einem Todesfall sind. Denn Beerdigungen sind immer auch Familienzusammenführungen. Oftmals hat man sich lange nicht gesehen, dann steht man am Grab und weint gemeinsam. Wenn man dann hinterher zu einem Kaffee und einem Stück Kuchen zusammenkommt, dann löst sich oft die Stimmung. Man tauscht Erinnerungen aus und lacht schließlich auch zusammen. Sie glauben gar nicht, wie laut es manchmal in unserem Haus wird, wenn sich hier eine Gesellschaft zur Kaffeetafel trifft.

Umso schmerzlicher ist es, wenn solche Termine wegen Corona zurzeit entfallen.

Ja, da fehlt was. Aber in kleinerem Rahmen ist es hier und da ja doch noch möglich. Und im Sommer haben wir auch mehrere Kaffeetafeln im Freien organisiert. Das kam am Ende so gut an, dass viele Menschen uns angesprochen haben, dass sie sich so etwas – wenn es mal soweit sein sollte – auch wünschen. Auch nach Corona. Dasselbe gilt für Trauerfeiern, die zurzeit ja ebenfalls vermehrt draußen stattfinden.

Wie genau läuft das ab?

Wir bauen einfach alles draußen auf, was man sonst drinnen hat. Wir stellen Bänke, ein Rednerpult und eine Lautsprecheranlage auf. Vom Blumenschmuck bis hin zum Aufstellen von Bildern ist auch alles dabei. Dazu haben wir sogar extra neue Kerzen angeschafft, die nicht so windanfällig sind. Das klappt insgesamt sehr gut und es ist eine vernünftige Alternative. Denn in der Kapelle des Domfriedhofes etwa dürfen zurzeit nur 25 Personen gleichzeitig sein. Sonst sind es um die 130.

Und damit sind alle Ihre Kunden einverstanden?

Ja, die Akzeptanz ist insgesamt sehr groß. Es gab bisher tatsächlich niemanden, der sich gegen die Einschränkungen gewehrt hat. Auch nicht auf dem Land, wo zu manchen Beerdigungen im Normalfall ja mehrere hundert Trauergäste kommen. Mir ist nur ein Fall aus Flensburg bekannt. Da musste die Polizei einschreiten, weil rund um das Grab zu viel los war.

Ihre Firma übernimmt auch seit vielen Jahren ehrenamtlich die Bestattungen von totgeborenen Babys im „Garten der Kinder“ im Friedrichsberg. Hat Corona in diesen Fällen ebenfalls zu Einschränkungen geführt?

Es handelt sich dabei ja um richtige Bestattungen, mit allem was dazu gehört. Auch dort finden also die Trauerfeiern entsprechend möglichst nur draußen und in kleinem Kreis statt. Insgesamt ist Corona eine große Herausforderung, für uns und unsere Kunden. Aber wir finden gemeinsam immer Lösungen.