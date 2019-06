Mittelangeln : Bernstorff-Gymnasium verabschiedet Schulleiterin

Die scheidende Schulleiterin Barbara Langlet-Ruck erhielt viel Lob für ihr Engagement und ihre Durchsetzungsfähigkeit.

26. Juni 2019

Mittelangeln | Mit einer Feier in der Aula des Bernstorff-Gymnasiums wurde Schulleiterin Barbara Langlet-Ruck verabschiedet, zunächst in ein Sabbatjahr und ab nächstem Jahr in den Ruhestand. Unter ihrer Leitung wurden neue Klassenräume gebaut, die Mensa eingerichtet und das Schulzentrum zur barrierefreien Schule. Langlet-Ruck hat den internationalen Austausch gefördert und der Schule ein breites Kulturangebot ermöglicht. Wegbegleiter ließen vor den Gästen aus Politik und Schule den beruflichen Lebensweg Revue passieren.

Kurz nachdem sie 2010 die Schulleitung von Gerd-Uwe Meyer übernommen hatte, standen die Gymnasien vor der Einführung von G8, begleitet von einer hitzigen Debatte in der Öffentlichkeit über das Für und Wider. Obwohl von den Vorteilen des G8-Modells überzeugt, entschied sich das Bernstorff-Gymnasium auf Vorschlag seiner Schulleiterin für das Y-Modell, das sowohl G8 und G9 vorsah. Für die Schule eine erhebliche Herausforderung, die gemeistert wurde. Inzwischen wird nur noch G9 angeboten.

„Barbara Langlet-Ruck ist flexibel und kompromissbereit“, hat Annette de la Motte von der Schulaufsicht des Bildungsministerium 2012 in einer Beurteilung geschrieben. Diese Aussage zitierte de la Motte bei der Verabschiedung und fügte hinzu, dass sie über eine mustergültige Arbeitshaltung verfüge, dass sie Regeln aufstellt und diese auch einfordert, aber auch dass sie Konflikten nicht ausweiche, sondern sich konstruktiv damit auseinandersetzt. „Sie waren eine vorzügliche Schulleiterin“, so de la Motte.

Anerkennende Worte gab es auch vom Vorsitzenden des Schulverbandes Burkhard Gerling, der Langlet-Ruck bescheinigte, sich immer für die Belange der Schule eingesetzt und diese Forderungen nachvollziehbar vertreten zu haben. „An dieser Schule ist vieles richtig gemacht worden“, bescheinigte Mittelangelns Bürgermeister Britta Lang. Das Bernstorff-Gymnasium sei mit der Gemeinschaftsschule auch das Herz der Gemeinde und bereichere das kulturelle Leben.

Dass die scheidende Schulleiterin auch von den Schülern anerkannt wurde, machte Schulsprecher Ove Brandt in einer emotionalen Rede deutlich. Langlet-Ruck habe Freiheiten gewährt, sei aber auch fordernd gewesen. Ihr Durchsetzungsvermögen sei beachtlich gewesen, dabei habe sie konstruktive Kritik entgegengenommen, um dann, so Brandt schmunzelnd, ihre Vorstellungen umzusetzen.

Es sei für sei ein großes Glück, Leiterin dieser Schule gewesen zu sein, sagte Barbara Langlet-Ruck und dankte dafür Schülern und Lehrern.