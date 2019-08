Kultur in Schleswig : Bergfest bei der „Popkiss“

Das Sommerfestival auf der Freiheit hatte bisher 2500 Besucher. Konzept der Ausstellungsmacher ist bisher aufgegangen.

von Joachim Pohl

09. August 2019, 09:39 Uhr

Schleswig | „Wir wollen die Hemmschwelle niedrig halten“, sagt Michael Habel. „Das ist kein Museum hier.“ Habel hat zusammen mit seinem Geschäftspartner Stephan Krüll das Popart-Festival „Popkiss“ in der „Heimat“ auf die Beine gestellt. Die Idee dazu kam von „Heimat“-Chef Mario Hoff, der vor allem für die Show-Anteile des Gesamtprojektes zuständig ist. Nach drei Wochen „Popkiss“ feiern die Drei jetzt das Bergfest – und ziehen eine positive Zwischenbilanz.

„Wir hatten bisher 2500 Besucher und haben 60 Werke verkauft“, sagt Krüll. Da diese sofort aus der Ausstellung verschwinden und durch neue Bilder ersetzt werden, verändert sich die „Popkiss“ laufend. So kam kürzlich eine kleine Sammlung von Objekten des Rendsburgers Künstlers Sebastian Pflug dazu, über die sich Habel und Krüll sehr freuen.

Über 600 Werke aus den Bereichen Popart und Streetart sind zu sehen: Da das ehemalige Bundeswehr-Kasino nicht für eine Kunstausstellung gebaut wurde, mussten die „Popkiss“-Macher improvisieren und aus vielen Nöten viele Tugenden machen. „Wir sind überglücklich, wie gut die Popkiss angenommen wird bisher“, freut sich Michael Habel.

Während des Gesprächs im Café kommen immer wieder Besucher herein, andere verlassen das Gebäude. Eine große Gruppe älterer Kunstinteressierter schwärmt aus, um die in fast allen Räumen platzierte Kunst zu entdecken. Bekanntester Name ist zweifellos Mel Ramos; für seine drei Werke haben die Macher einen winzigen Raum am Ende eines Flurs reserviert.

Die „Popkiss“ ist vor allem bunt und vielfältig, sie ist ungemein kreativ mit Blick auf die verwendeten Techniken und Materialien, sie ist populär im Sinne von leicht zugänglich und auch hier und da verrätselt, verschlüsselt und geheimnisvoll. Und provokant. Auf der Bühne steht ein Bild von Lisa Simpson, doch Lisa ist oben ohne. „Wenn wir das in Saudi Arabien zeigen würden!“, sinniert Stephan Krüll. Gezeigt werden hier auch Kuriositäten wie Fotos des Bravo-Fotografen Wolfgang Heilemann, die in der Jugendpostille nicht gezeigt werden durften – auf der „Popkiss“ hingegen schon. Genau hinsehen lohnt sich und macht Spaß.

Die Open-Air-Bühne, zu der ein roter Teppich führt, konnte wetterbedingt bisher kaum genutzt werden. Die Show-Teile, die Mario Hoff aus dem Fundus seiner Künstler beisteuert, wurden und werden nach drinnen verlegt, so wie der Auftritt der NDW-Ikone Fräulein Menke heute um 20.47 Uhr, das Live-Tattoo mit dem Tätowierer „Track“ von 14 bis 18 Uhr und die 80er-Trash-Disco später am Abend.

Für eine Abschlussbilanz ist es zu früh, doch Habel, Hoff und Krüll denken, dass das gewagte Konzert einer sechswöchigen Bilderschau mit zehn Euro Eintritt und diversen Einzelevents aufgegangen ist – nicht zuletzt durch die Unterstützung engagierter Partner aus der Wirtschaft. Von der öffentlichen Hand hätte sich Michael Habel allerdings etwas mehr Rückenwind gewünscht.