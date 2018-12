Schuby : Bereit für den Ruhestand

Schubys Ex-Bürgermeister Helmut Ketelsen verlässt die Gemeindevertretung nach 26 Jahren. Die Anmelde-Frist für Glasfaseranschluss wurde verlängert.

12. Dezember 2018, 16:32 Uhr

„Ich bin schon eine Weile pensioniert, aber nun habe ich mir den Ruhestand langsam verdient.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Ex-Bürgermeister Helmut Ketelsen auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung von Schuby. Bürgermeisterin Petra Schulze bedankte sich bei dem Empfänger der Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel mit einem weihnachtlichen Präsent: „Für die lange Unterstützung bedanken wir uns herzlich. Damit hast Du Dir nun einen Schluck Glühwein und ein Stück Stollen verdient und darfst Dich zurücklehnen.“ Wie bei der Einwohnerversammlung am 28. November angedeutet, macht Ketelsen nun Ernst: Zum Ende des Jahres wird er die Gemeindevertretung nach 26 Jahren politischem Engagement verlassen, versicherte aber: „Meine Bemühungen in der Jugendarbeit werden erhalten bleiben.“

Anschließend ging es um die Finanzen in Schuby. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erhöhte sich im Jahr 2018 um 51 700 Euro auf 1 209 500 Euro. Im kommenden Jahr muss die Gemeinde mit einigen Ausgaben rechnen, unter anderem für die Verbesserung der Straßenbeleuchtung, eine behindertengerechte Zuwegung für den Sportplatz sowie für Equipment für die Sporthalle und Veränderungen am Kinderspielplatz. Die Gemeindevertretung weist zudem darauf hin, dass die Frist zur Anmeldung eines kostenlosen Glasfaseranschlusses bis zum 17. Dezember verlängert wurde.

„Wir haben eine Begehung mit den Kindern der Gemeinde zur Skaterbahn gemacht und diese haben ihre Wünsche geäußert“, berichtete Catrin Przewozny (SPD). Vor allem eine neue Mülltonne sei wichtig, wie auch eine Bank, sowie Rampen zum Skateboarden, über die sich die Jugendlichen im kommenden Jahr freuen dürfen.

Eine weitere gute Nachricht in Zusammenarbeit mit Schulen, Gemeinde und Vereinen für das kommende Jahr: „Es haben sich viele ein Kinderfest gewünscht. Die Gemeinde wird dies mit 1000 Euro im nächsten Jahr unterstützen“, erzählte die Bürgermeisterin erfreut.

Für Diskussionen sorgte die Aussage von Dietmar Dollase (SPD), der die Pläne des Bauausschusses zur Pflasterung der Auffahrt des Sportheimes verkündete: „Wir beantragen, den Vorschlag der Firma ,Garten- und Landschaftsgestaltung Karsten Nielsen‘ aus Satrup anzunehmen.“ Diese hatten ein Angebot über 8900 Euro gemacht, um die Auffahrt zu pflastern. „Nicht mit einbezogen ist hier eine Verbreiterung der Treppe, sowie Handläufe zur Sicherheit“, fügt er hinzu. Skeptische Stimmen befürchten, dass das Angebot nicht alle gewünschten Leistungen beinhaltet. Doch Ralf Lausen, Leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Arensharde, erklärte: „Die Begehung wurde mit einem Amtsvertreter gemacht wurde, der die Lage auch selbst eingeschätzt hat. Der vorgeschlagene Plan wird also seine Richtigkeit haben.“