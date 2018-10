Neuberend : Beliebte Ferienbetreuung

Während der Herbstferien wurden in Neuberend 30 Kinder betreut.

von Maike Krabbenhöft

19. Oktober 2018, 16:40 Uhr

Angesichts drei Wochen langer Herbstferien war es für viele Eltern eine Herausforderung, für ihre schulpflichtigen Kinder eine durchgehende Betreuung zu finden. In Neuberend und Nübel war dies allerdings nicht der Fall, denn dort gibt es seit zehn Jahren eine Ferienbetreuung für Grundschüler.

„Damals ist es für die Gemeinden ein Pilotprojekt gewesen“, erzählt Neuberends Bürgermeister Hans-Helmut Guthardt. Sogar der NDR sei in die Turnhalle gekommen, um über das neue Angebot zu berichten, das ihm zufolge anfangs wenig Befürworter gehabt habe. Doch im Nachhinein „ist es die richtige Entscheidung gewesen“. Heute würden umliegende Schulen und Gemeinden anrufen und fragen, „wie wir das damals angeschoben haben“. Entscheidend sei die Finanzierung, so der Bürgermeister: „Beide Gemeinden zahlen die Hälfte, das läuft gut.“

Aus diesem Grund werden nur Kinder betreut, die entweder in einem der beiden Dörfer wohnen oder die Boy-Lornsen-Grundschule in Nübel besuchen. „Zuerst haben wir zehn, 15 Kinder in der Betreuung gehabt“, erinnerte sich Sven Marxen. Der Lehrer ist verantwortlich dafür, dass alles reibungslos abläuft. Inzwischen seien es durchschnittlich 30 Kinder, im Sommer sogar bis zu 40. „Es ist eine unverzichtbare Einrichtung für unsere Gemeinde“, sagt Guthardt.

Von 8 bis 14 Uhr können die Kinder in und vor der Turnhalle nach Herzenslust toben, an den Tauen schwingen, mit Roller oder Waveboard fahren. Gerade rechtzeitig hatte die Gemeinde neue Softbälle angeschafft, mit denen Völkerball gespielt wird. „Anfangs haben wir zwei Wochen Betreuung im Jahr angeboten, inzwischen haben wir auf sieben erhöht“, sagt Marxen. Er wird von jungen Leuten unterstützt, von denen einige selbst schon als Kinder in der Ferienbetreuung gewesen sind. „Die Betreuer müssen den Jugendgruppenleiterschein haben und nach Möglichkeit aus einer der beiden Gemeinden kommen“, erklärt er.

>Die voraussichtliche Ferienbetreuung 2019 sieht wie folgt aus: 2. bis 4. Januar, die kompletten Osterferien außer an den Feiertagen, die 5. und 6. Ferienwoche im Sommer sowie die kompletten Herbstferien.