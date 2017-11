Gemeinde stellt Förderantrag : Bekommt Schuby eine Ladesäule?

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Tina Ludwig

erstellt am 02.Nov.2017 | 07:00 Uhr

Knapp 130 Elektro-Tankstellen gibt es derzeit in Schleswig-Holstein. Damit das Netz immer enger wird, möchte Bürgermeister Helmut Ketelsen auch in Schuby eine solche Station errichten. Denn Strom aus der Steckdose soll es aller Voraussicht nach auch in Treia, Silberstedt und Jübek geben. „Es ist ein Beitrag zur Energie- und Mobilitätswende“, sagte Ketelsen in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. Geschätzte knapp 17 000 Euro kostet eine Ladesäule, 6700 Euro muss die Gemeinde selbst zahlen. Für die restlichen 10 200 Euro hat der Bürgermeister einen Förderantrag gestellt, der von den Kommunalpolitikern mit zwei Gegenstimmen bestätigt wurde. „Wir müssen als Kommune ein Zeichen setzen und mit der Energiewende mitgehen“, so Petra Schulze, stellvertretende Vorsitzende der Gemeindevertretung. Den Strom bezahlen die Autofahrer selbst, er wird nicht gefördert.

Doch mit der Ladesäule, die bald in Schuby stehen könnte, waren nicht alle Gemeindevertreter einverstanden. „Wo soll man die Säule platzieren?“, fragte Carsten Carstensen-Wendt (CDU) in die Runde. Und Hans-Henning Timm (CDU) kritisierte, dass die „Gemeinde von den 6700 Euro, die in die Subvention hineinfließen, nichts hat“. Jens Hansen sprach in diesem Zusammenhang die Folgekosten an, die auf die Gemeinde zukommen – wie Wartung und Reparatur. „Wie hoch sind sie?“, fragte er. Bürgermeister Ketelsen plädierte dafür, zunächst den Förderantrag abzuwarten und dann zu entscheiden, ob eine Ladesäule wirklich aufgestellt wird.

Für Diskussionsstoff sorgte auch der Antrag der SPD-Fraktion, die Entschädigungssatzung der Gemeinde Schuby für Ehrenamtliche zu ändern. Der Fraktionsvorsitzende Jens Hansen erklärte, die Satzung sei „willkürlich und diskriminierend“, da sie Ehrenamtler unterschiedlich vergüte und einige auf 50 Prozent herabstufe. „Dabei setzt sich jeder Ehrenamtler, ob Gemeindevertreter oder Feuerwehrmann, mit ganzer Kraft für seine Aufgabe ein“, so Hansen. Ein Kreistagsabgeordneter bekomme den Höchstsatz der Entschädigungsverordnung. Finanzausschussvorsitzender Udo Peltzer wies darauf hin, dass es sich bei der Verordnung um eine freiwillige Beschränkung handele. „Wir haben die Kosten im Blick“, stellte er klar. Mit einer Gegenstimme beschloss die Gemeindevertretung, das Thema an den Finanzausschuss zu überweisen.

Der Kreis Schleswig-Flensburg hatte die Ersatzbepflanzung für die gefällten Bäume am Dorfteich angemahnt. Nach mehreren Ortsbegehungen schlug Manfred Runde (Umweltausschuss) den Gemeindevertretern vor, am Bolzplatz zehn Stieleichen zu pflanzen und am Lürschauer Weg sechs Linden – statt fünf Kastanien. Ketelsen wies darauf hin, dass man zunächst den Kreis fragen müsse, ob man die Bäume an den vorgesehenen Stellen pflanzen dürfe.

Weiteres in Kürze:

> Die Ausschreibung von Stromlieferungen für die Jahre 2018 und 2019 wurde bestätigt. >Der Auftrag für ein neues Feuerwehrfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Schuby soll vergeben werden.