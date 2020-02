Wirtschaft in Schleswig : Bei Elektro Brix übernehmen die Jungen das Ruder

Bei dem Traditionsunternehmen Elektro Brix übernehmen zwei Ex-Azubis die Firma jetzt von zwei früheren Lehrlingen.

von Joachim Pohl

18. Februar 2020, 08:29 Uhr

Schleswig | „Sie sitzen hier mit vier Brix-Lehrlingen zusammen“, sagt Hans Erichsen, der die 50 Jahre bei dem Schleswiger Elektro-Unternehmen fast voll gemacht hätte. Das ist gelebte Kontinuität: Erichsen, der 1971 bei Brix begann, und Holger Böttcher, der dort zwei Jahre später seine Lehre begann, übernahmen im Jahr 2004 das Unternehmen von dessen Gründer Hans-Wilhelm Brix. Zum 1. Januar dieses jahres haben sie es nun an die nächste Generation übergeben – ebenfalls ehemalige Auszubildende.

Sebastian Hansen, 36, und Sergej Steiner, 40, haben in 20 Jahren alle Stufen vom Azubi bis zum Gesellschafter und Geschäftsführer erklommen. Der Wechsel ist von langer Hand vorbereitet: 2010 habe man erste Gespräche über die Nachfolge geführt, 2011 habe man diese beschlossen, 2015 haben die beiden Youngster erste Anteile übernommen und jetzt den Rest. Erichsen ist jetzt Pensionär, Böttcher noch hin und wieder als Berater tätig.

Das Klischee des Elektro-Schraubers im grauen Kittel, der im Einfamilienhaus die Stromleitungen verlegt und die Lichtschalter montiert, findet man bei Elektro Brix, seit 50 Jahren im Gewerbegebiet am Ratsteich ansässig, nicht mehr. Die alten und neuen Chefs tragen Jeans und Sakko, die Monteure den klassischen Blaumann.

Das Themen- und Tätigkeitsspektrum des Unternehmens hat sich über die Jahre beständig erweitert. Das Stichwort ist auch hier Digitalisierung. In ihrem Showroom zeigen sie, was heute alles technisch möglich ist, im Konferenzraum hängt ein riesiger Bildschirm mit Touchscreen. „Den können Sie mit jedem mobilen Endgerät verknüpfen“, sagt Steiner und zeigt auf ein kleines Paneel mit ein paar Knöpfen direkt an der Tür.

Elektro Brix, mit 74 Mitarbeitern eines der größten der Branche im nördlichen Landesteil, bearbeitet meist größere Aufträge, oft von der öffentlichen Hand wie das Berufsbildungszentrum in Heide, Krankenhäuser und Schulern, aber auch Industriegebäude; auch am Bau des neuen Hospizes ist Brix beteiligt. Grundsätzlich sei man immer dann zuständig, wenn Strom fließt, so Hansen. Wichtige Felder seine heutzutage die Medientechnik, die Sicherheitstechnik wie zum Beispiel Brandmeldeanlagen, Zutrittskontrolle und Videoüberwachung, aber auch die Antennentechnik und den „Lichtruf“, mit dem der Patient im Krankenhaus die Schwester ans Bett ruft.

Apropos Licht: Da gehe es derzeit um energieeffiziente LED-Beleuchtung, die in Abhängigkeit vom Tageslicht und von der Präsenz von Menschen im Raum gesteuert wird. Die Beleuchtung könne aber auch in Abhängigkeit von Geräuschen im Raum geschaltet werden – Lichtschalter werden überflüssig. Über die neuesten technischen Entwicklungen informieren sich Hansen und Steiner auf der Frankfurter Messe „Light & Building“, die demnächst wieder stattfindet.

Doch auch das gesamte Themenfeld „Smarthome“ mit über das Mobiltelefon gesteuerten Türen und Fenstern, Licht und Jalousien, wird bei Elektro Brix immer bedeutender. Doch auch bei der Raumheizung tut sich etwas: Infrarot ist hier das Stichwort. Im Konferenzraum gibt es eine unauffällig an der Wand befestigte weiße Platte Wärme ab. Doch Infrarot-Heizungen können auch als Spiegel oder als Foto gestaltet werden. Im Showroom dürfen Besucher raten, was von den zahlreichen Gegenständen an den Wänden des Raums wohl Heizkörper seien.

In den letzten Jahren ist Elektro Brix beständig gewachsen. „2004, als wir die Firma übernommen haben, waren wir 48 Leute“, sagt Hans Erichsen. 2015 waren es schon 55, kurzzeitig waren sogar mal über 80 Menschen in der Firma beschäftigt. Derzeit habe man zwölf Auszubildende, leider seien zwei abgesprungen. Das Elektrohandwerk ist noch eine echte Männerdomäne; außer im Büro gibt es nur eine Frau im Lager und zwei Praktikantinnen. Man übernehme gern alle fertigen Azubis, aber Bundeswehr und Industrie seien eine starke Konkurrenz und schnappe ihnen schon mal gute Leute weg.

Aufträge übernehmen man bis zum Hamburger Randgebiet , auch schon mal auf Helgoland, doch danke der guten Konjunktur müsse man derzeit nicht mehr so weit fahren.