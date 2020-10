Glücksburg : Bausschuss lehnt den Abriss der Villa ab

Das Glücksburger Gremium will Haus an der Fördestraße erhalten und regt eine Prüfung wegen Denkmalschutz an.

23. Oktober 2020, 16:13 Uhr

Glücksburg | Ein Bebauungsplan im Stadtteil Meierwik für den Bereich südlich der Uferstraße und westlich der Mittkoppel soll erstellt werden. Das hatte der Ausschuss für Bauwesen, Wirtschaft und Stadtentwicklung Anfang September beschlossen. Da ein solcher Plan für das betroffene Gebiet bisher nicht existiert, besteht nach seiner Auffassung die Gefahr einer unerwünschten baulichen Entwicklung. Der Beschluss wurde am 18. September veröffentlicht, und in der Folge stellte die Bauverwaltung des Kreises bestehende Baugesuche zurück. Zur weiteren Sicherung und Steuerung der Bauleitplanung mit angemessener ortstypischer Entwicklung und Nachverdichtung empfahl der Ausschuss kürzlich bei seiner Sitzung in der Rudehalle der Stadtvertretung, die am kommenden Dienstag, 27. November, zusammentritt, eine Veränderungssperre zu erlassen.

Der SSW hatte einen Antrag „bezüglich der Umwandlung von Wohnraum in Ferienwohnungen“ eingebracht, bei dem es auch um deren dauerhafte Eigennutzung sowie um Klarheit hinsichtlich Erst- und Zweitwohnsitz ging. Nach Erläuterung durch Stadtvertreterin Hanne Bewernick und ausführlicher Aussprache wurde der Antrag einvernehmlich vertagt. Zuvor hatte Bauamtsmitarbeiter Egon Perschk mitgeteilt, dass der Flensburger Fachbereich Stadtentwicklung bereits in eine Abklärung eingebunden sei. Unter Hinweis auf die strikten Datenschutzbestimmungen sprach sich Bürgermeisterin Kristina Franke für eine „behutsame Herangehensweise“ aus.

Anschließend befasste sich der Ausschuss mit zwei Bauvoranfragen und sechs Bauanträgen wegen Neubau, Erweiterung, Nutzungsänderung oder Abriss. Dabei ist ihm gemäß städtischer Hauptsatzung die endgültige Entscheidung über Erteilung oder Ablehnung des gemeindlichen Einvernehmens übertragen. Unter anderem war er einverstanden mit einer Nutzungsänderung des ehemaligen Pastorats in der Rathausstraße. Dort soll eine Einrichtung zur Tagespflege entstehen. Die Bürgermeisterin begrüßte das Vorhaben: „Das wäre mit zwölf Plätzen ein echter Gewinn für Glücksburg.“

Zustimmung gab es auch für den Neubau eines Hauses mit 16 Wohneinheiten in der Rathausstraße. Dabei handele es sich um „eine verantwortbare Nachverdichtung“, auch wenn Ausschussvorsitzender Axel Sager Anstoß an einem „zu großen Baukörper“ nahm. Der Investor soll gebeten werden, etwas Fläche zum Verbreitern des Rad- und Gehweges abzugeben.

Abschlägig beschieden wurde die Bauvoranfrage zum Abriss eines großen villenartigen Hauses in der Fördestraße. An sich genehmigungsfrei, ist es in diesem Fall anders, da sich das Objekt innerhalb des Bereiches einer Erhaltungssatzung befindet. Der Ausschuss schloss sich einstimmig der Auffassung seines Vorsitzenden an. „Es ist ein schönes Gebäude, das erhalten werden sollte.“ Zudem wurde eine Prüfung wegen Denkmalsschutz angeregt.

Im Rahmen der vorgesehenen Sanierung der Flensburger Straße im Anschluss an die Schlossallee bis zur Ulstruper Straße gab es deutlich artikulierten Unmut an der Absicht, die beiden Busbuchten an der Rudehalle zurückzubauen. Die Auffassungen dazu würden sich alle zehn Jahre ändern. „Erst ist das eine modern, dann das andere.“ Eine große Mehrheit sprach sich für den Erhalt der Buchten aus. Daher erfolgt nun eine entsprechende Umplanung.