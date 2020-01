Historiker Protestiert : Bauprojekt in Schleswig: Wirbel um den Namen „Mjölnir“

Der Begriff aus der germanischen Mythologie rief den Flensburger Historiker Gerhard Paul auf den Plan.

von Alf Clasen

27. Januar 2020, 18:47 Uhr

Schleswig | Schleswig ist Wikingerstadt. Das weiß man auch bei der Bauträgergesellschaft Manke, die auf dem Areal des „Alten Fabrikhofs“ auf der Freiheit mehrere Wohnhäuser errichtet. Entsprechend wollte man die nordische Mythologie für die Vermarktung nutzen – und fand für einen noch zu bauenden Wohnturm den Namen „Mjölnir“ passend. „Mjölnir“ heißt der Kriegshammer des Donnergottes Thor. Und so war im Werbetext von Manke-Bau zu lesen: „Der Turm ‚Mjölnir‘ mit seinen 15 limitierten Ausnahme-Eigentumswohnungen glänzt wie Thors Hammer in der Abendsonne. Durch ein Lichtband, das vom Erd- bis über das Staffelgeschoss leuchtet, wird er auch nachts zum neuen Wahrzeichen der Stadt.“

Doch dann machte der Flensburger Historiker Prof. Dr. Gerhard Paul dem Unternehmen aus Henstedt-Ulzburg einen Strich durch die Rechnung. Paul war auf eine entsprechende Immobilienanzeige von Manke gestoßen – und befand den Namen „Mjölnir“ als untragbar. Denn: „‚Mjölnir‘ war nicht nur ein Name aus der germanischen Mythologie, sondern ebenso der Künstler- und Deckname von Hitlers wichtigstem Bildpropagandisten und ‚Reichsbeauftragten für künstlerische Formgebung‘ Hans Schweitzer, der wie kein anderer mit seinen aggressiven Plakaten das Erscheinungsbild der NSDAP in der Öffentlichkeit geprägt hat.“

In einer Mail, die er unter anderem direkt an Geschäftsführer Christian Manke schickte, schreibt der Wissenschaftler weiter: „Das passt nun überhaupt nicht in unsere Zeit, außer man spekuliert bewusst auf ein Käuferklientel noch rechts von der AfD.“

Diesen Verdacht weist Christian Manke mit Nachdruck zurück. Politische Hintergründe hätten bei der Namensgebung überhaupt keine Rolle gespielt, betont er. Man habe für „ein tolles Projekt am Wasser“ lediglich Bezug auf die nordische Mythologie nehmen wollen. Und wer bei Google den Namen „Mjölnir“ eingebe, stoße nicht gleich darauf, dass die Nazis den Begriff für ihre Propaganda missbraucht haben. Dennoch nahm Manke die Beschwerde Pauls zum Anlass, den Thorshammer umgehend aus der Projektbeschreibung zu streichen. Sehr zur Freude von Gerhard Paul: „Ich möchte sagen, dass ich es sehr gut und eindeutig finde, dass Herr Manke so schnell und souverän reagiert hat. Alles andere hätte ein schlechtes Licht auf Schleswig und auf Manke-Bau geworfen.“

Statt „Mjölnir“ heißt das geplante siebenstöckige Gebäude (plus Staffelgeschoss) im Exposé jetzt nur noch schlicht „Haus 4 – der Turm“. Das gesamte Wohnquartier firmiert indes weiter unter dem Namen „54° Nord“.

Mit dem Baufortschritt auf der Freiheit ist Christian Manke zufrieden. Die zwei Gebäude des ersten Bauabschnitts mit insgesamt 44 Wohnungen seien bald fertig. „Das ging flott“, findet der Geschäftsführer. Etwa zur Jahresmitte könnten die ersten Bewohner einziehen. Und für die Gebäude des zweiten Bauabschnitts, zu dem „Der Turm“ zählt, habe man bereits die Bohrpfähle eingebracht. Er rechne damit, dass ab Frühjahr mit den weiteren Arbeiten begonnen werden könne, so Manke, der zudem mit dem Stand der Vermarktung zufrieden ist. Von den 15 Wohnungen im Turm sind demnach bereits fünf verkauft und eine weitere reserviert.

Die Firma Manke hat auf der Freiheit auch die Fläche des „Regattaquartiers“ gekauft. Mit der Vermarktung der dort am Schleiufer geplanten 34 Eigentumswohnungen wolle man ebenfalls bald beginnen, teilte Christian Manke mit.