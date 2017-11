St. Petri-Dom in Schleswig : Baulärm statt Orgelmusik

vergrößern 1 von 1 Foto: oje 1 von 1

von Ove Jensen

erstellt am 15.Nov.2017 | 19:22 Uhr

Im nächsten Jahr sind die Einschränkungen noch überschaubar. Aber in den Jahren 2019 und 2020 werden die Dombesucher auf Schritt und Tritt spüren, dass sie sich auf einer Großbaustelle befinden. Die Orgel wird über einen längeren Zeitraum schweigen. Die Glocken im Turm werden vorübergehend abmontiert, der Brüggemann-Altar verhüllt. Und auch wer kein Kirchgänger ist, wird sehen, dass der Turm unter einem Baugerüst verschwindet.

Die Sanierungsarbeiten sind so umfangreich, dass allein allein die Vorbereitungen Monate dauern. Seit wenigen Tagen ist das Hauptportal unter dem Turm verriegelt. Dombesucher müssen auf das sogenannte Petri-Portal ausweichen, den Seiteneingang an der Süderdomstraße.

Gestern gab Bischof Gothart Magaard einen Ausblick auf das, was in den nächsten drei Jahren geschehen wird. Zur Seite stand ihm die Architektin Sybille Gertenbach von der landeseigenen Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH). Die GMSH übernimmt die Bauaufsicht. Diese Regelung ist Folge einer 50 Jahren alten Vereinbarung. Damals hatte die Kirche den Dom aus dem Eigentum des Landes Schleswig-Holstein übernommen.

Gertenbach berichtete nun von 600 000 Quadratmetern Gerüstfläche und 70 Tonnen Stahlträger, die im Zuge der Bauarbeiten aufgebaut werden müssen. Im Zentrum der Sanierung steht der 1894 fertiggestellte Turm. Schon seit Jahren brechen hier immer wieder Stücke der Fassade ab. Das Mauerwerk ist teilweise bis zur vollständigen Sättigung durchnässt. Trocknungsmaschinen im Innern des Bauwerks werden über Monate oder gar Jahre laufen. „Nur zu den Gottesdiensten werden wir sie abschalten, um die akustische Belastung zu vermeiden“, sagt Andreas Hamann, der zuständige Referent in der Bischofskanzlei. Er betonte, dass die Arbeiten auch notwendig seien, um die Kunstschätze im Innern des Doms zu schützen. Dass hier Handlungsbedarf besteht, kann jeder Besucher am leicht muffigen Geruch in dem alten Gemäuer erkennen.

Für das Baugerüst muss ein stabiles Fundament gegossen werden. Das dauert. Erst im Frühsommer, schätzt Gertenbach, werden die Arbeiten am Mauerwerk beginnen können. Das Planungsbüro Krekeler aus Brandenburg an der Havel hat bereits eine genaue Bestandsaufnahme vorgenommen. Aus ihr geht hervor, wo große Flächen der Fassade ausgetauscht werden müssen und wo es reicht, einzelne Steine auszuwechseln.

Einen zweiten großen Teil der Sanierunsgarbeiten betreffen die großflächigen farbigen Fenster im Kirchenschiff. Um sie instandzusetzen, werden sie nach und nach komplett ausgebaut. Dombesucher werden deshalb immer wieder damit leben müssen, dass Teile der Seitenwände hinter Holzbrettern verschwinden. Nach Möglichkeit sollen während der gesamten Bauphase im Dom Gottesdienste stattfinden können.

Die Gesamtkosten der Domsanierung sind derzeit mit 17,3 Millionen Euro kalkuliert. Die Hälfte davon, also 8,65 Millionen Euro, übernimmt der Bund. Das Land Schleswig-Holstein steuert vier Millionen Euro bei, die Stadt Schleswig 450 000 Euro. Die restlichen 4,1 Millionen Euro übernimmt die Kirche. Dieser Anteil, das räumte Hamann ein, kann sich jedoch noch erhöhen. Bei den Zuschüssen der öffentlichen Hand handelt es sich um feste Beträge. Sollten die Kosten steigen – etwa weil während der Arbeiten neue versteckte Schäden entdeckt werden –, muss die Nordkirche als Bauherr zahlen.

Daran aber wollten Hamann und Magaard gestern nicht denken. Der Bischof dankte den Zuwendungsgebern für ihr Engagement. „Uns war von Anfang an klar, dass die Sanierung ohne Bundesmittel nicht möglich sein würde“, sagte er. „Nachdem wir im ersten Anlauf mit unserem Ansinnen gescheitert sind, war die Freude umso größer, als wir vor fast genau zwei Jahren die Zusage aus Berlin bekamen.“ Damit würdige der Bund auch die überregionale Bedeutung des Doms.

Wenn die Sanierung im Jahr 2021 abgeschlossen ist, dann wird der Domturm ein bisschen anders aussehen als bisher. An seinen Ecken werden großflächige Schutzplatten aus Kupfer angebracht. Wie sie genau aussehen werden, steht noch nicht fest.