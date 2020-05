Süderbrarup : Bauhofmitarbeiter lernen richtigen Umgang mit Düngemitteln

Die Schulung in Süderbrarup befasste sich mit biologischen Flüssigkeiten, die erstmals in diesem Jahr zum Einsatz kommen.

Avatar_shz von shz.de

13. Mai 2020, 08:47 Uhr

Süderbrarup | Die Süderbraruper Bauhofmitarbeiter wurden in der Arbeit mit reinen biologischen Düngemitteln geschult, die erstmals ab diesem Jahr in den Einsatz kommen. „Wir tragen damit auch für Nachhaltigkeit und Umweltschutz bei“, betont Bauhofleiter Dirk Lorenzen, denn er halte dies für enorm wichtig.

Seine Mitarbeiter Oliver Schlott (44), Thorsten Molzen (58) und Jörg Jäger (51) lernten nicht nur über das Produkt an sich, sondern wie es am besten auszubringen ist und in der richtigen Menge, damit es die gewünschte Wirkung erziele. „Das „Eichen“ des Handmaßes zu Beginn ist sinnvoll und lässt sich gut auf einer Steinfläche mit einem Quadratmeter-Rahmen prüfen“, erklärte die diplomierte Agraringenieurin Marion Krüger (58) von der Firma Oscorna und zeigte auf, dass eine Überdüngung nicht möglich sei und es auch nicht zu Verbrennungen auf den Blättern komme und nahezu keine Auswaschung stattfinde.

Die Mitarbeiter fanden die Schulung „richtig fein“, wie Oliver Schlott sagte, und Thorsten Molzen fügte hinzu, dass richtig was dazu gelernt werden konnte. Es gehe um die zukünftige natürliche Ernährung der Artenreichen Blühflächen und Verstärkung und Unterstützung der Baumvitalität. Denn die Gesundhaltung von Baumbeständen koste weit weniger als aufwendige Neupflanzungen für abhängige Bäume, sagte Marion Krüger und freute sich über das engagierte Interesse. „In Zeiten des Umdenkens passt die umweltgerechte und nachhaltige Pflanzenernährung als ein weiterer Baustein in das vorbildliche Handlungskonzept der Gemeinde Süderbrarup“, lobte sie und verriet, dass auch ihr die Schulung draußen bei gutem Wetter und tollen Teilnehmern richtig Spaß gemacht habe.