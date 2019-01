Gemeinde Busdorf : Bauhof-Fusion ist vom Tisch

Die Busdorfer Gemeindevertreter lehnten ihn der jüngsten Sitzung das Angebot des Amtes Haddeby zur Fusion des Gemeindebauhofes mit dem Amtsbauhof einstimmig ab.

Die Idee wurde im Amtsausschuss diskutiert, um gemeinsame Ressourcen zu nutzen und vor allem Kosten einzusparen. „Wir bedanken uns beim Amt für das freundliche Angebot, sehen jedoch keinen Vorteil“, sagte Bürgermeister Kay-Michael Heil. Dass das Gemeindearbeiter-Team mit Thorsten Ehlert, Ralf Bublitz und Rudi Taebel seine Tätigkeit in lobenswerter Weise ausführe, wurde nun von den Gemeindevertretern bestätigt.

„Wir haben ein tolles Gemeindearbeiter-Team, was verlässlich ist und seit vielen Jahren eine hervorragende Arbeit leistet. Ich sehe überhaupt keine Notwendigkeit für eine Fusion. Ich möchte, dass es so bleibt, wie es ist“, sagte Gemeinderatsmitglied Olaf Nehls. Marko Bibow begrüßte die einhellige Entscheidung in der Abstimmung. „Allein um unseren guten Mitarbeitern den Rücken zu stärken.“