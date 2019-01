Zeugenaufruf der Polizei : Banküberfall in Böklund – Maskierter Mann erbeutet mehrere Tausend Euro

Die Filiale der Nord-Ostsee-Sparkasse wurde geschlossen. Der Täter ist weiter auf der Flucht.

von Gero Trittmaack

31. Januar 2019, 15:00 Uhr

Böklund | In Böklund (Kreis Schleswig-Flensburg) wurde am Donnerstagvormittag um 9.30 Uhr eine Filiale der Nord-Ostsee-Sparkasse überfallen. „Die polizeilichen Ermittlungen laufen“, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Flensburg mit. Nach ersten Erkenntnissen hat ein maskierter Mann den Schalterraum betreten und ist anschließend in den Arbeitsbereich der Angestellten gegangen. Dort bedrohte er einen Mitarbeiter der Bank mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Der Täter erbeutete mehrere Tausend Euro und flüchtete zu Fuß in Richtung Stolker Straße. Die Kriminalpolizei Schleswig hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Männlich

etwa 35 bis 40 Jahre alt

Untersetzte Statur

sprach akzentfrei deutsch

Bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke und heller Blue-Jeans

Maskiert mit einem Tuch

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf den Täter geben? Wurde der Täter bei der Flucht oder sogar bei der Vorbereitung seiner Tat beobachtet? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Schleswig unter der Telefonnummer 04621/840 in Verbindung zu setzen.

