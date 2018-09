Knud-Laward-Strasse in Schleswig : Bald Schutzstreifen für Radfahrer?

Immer wieder kommt es in der Knud-Laward-Straße zu brenzligen Situationen. Verkehrsexperten denken nun über getrennte Fahrbereiche nach. Dann fielen die Parkmöglichkeiten ganz weg.

28. September 2018, 17:31 Uhr

Einige Anwohner kamen mit Aktenordnern unterm Arm ins Rathaus, um bis in die Details hinein gewappnet zu sein für die Aussprache mit Bürgermeister Arthur Christiansen und den Behördenfachleuten. Wann wurde was von der Stadt versprochen, wann wird es umgesetzt? Es ging in der Einwohnerversammlung am Donnerstagabend wiederum um Verkehrsprobleme in der Knud-Laward-Straße und auch um Lärmstörungen auf der Freiheit.

Wann sich an der streckenweise chaotischen Verkehrslage in der Knud-Laward-Straße etwas ändern wird, dazu wurden zwar noch keine festen Termine genannt. Aber: Zeichnet sich dennoch bald eine Lösung für all die Probleme dort ab?

Und die könnte so aussehen, wie sich herauskristallisiert: An beiden Seiten der Fahrbahn werden Schutzstreifen für Radfahrer angebracht – optisch getrennt mit gestrichelten Linien von der übrigen Fahrbahn. Das hätte weitreichende Konsequenzen: Denn dann können keine Autos mehr am Seitenstreifen zur Schleiseite hin parken – womit ein Ärgernis vieler Anwohner beseitigt wäre. Für die Fußgänger bliebe ein schmalerer Gehweg.

Wenn es so kommt, dann hätten Fußgänger, Radler und Autofahrer jeweils ihren Bereich. Vor allem aber gäbe es ohne die parkenden Autos an der Fahrbahnseite keine Hindernisse mehr für den Verkehrsfluss, so dass das ständige „Rauf-aufs-Gas-und-runter-vom-Gas“ wegfiele.

Axel Warnke von der städtischen Straßenverkehrsbehörde meinte dazu gegenüber den SN, dass es sich um eine „favorisierte Option“ handle. Im Zuge des neuen Radwege-Konzeptes der Stadt werde der Vorschlag ernsthaft diskutiert. Ein neu installierter „Arbeitskreis Radverkehr“, in dem Verkehrsexperten sitzen, soll ein Konzept dazu erarbeiten.

Tatsächlich gleicht das Verkehrsproblem an der Knud-Laward-Straße derzeit einem schwer entwirrbaren Wollknäuel. Denn unter den Anwohnern gibt es unterschiedliche Fraktionen: Eine möchte das Parken dort gewahrt sehen und noch erweitern, eine andere will das gänzlich abschaffen und wieder eine andere ist für getrennte Rad- und Fußgängerbereiche.

Welche Lösung sich auch durchsetzt – ein Problemfeld bleibt: Auf der ganzen Linie fehlt es dort einfach an Parkmöglichkeiten. Besonders im Sommer, wenn zusätzlich viele Touristen einströmen.