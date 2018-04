„Seniorenresidenz Am Schloss“. : Bald kommen die ersten Bewohner

Die Einrichtung umfasst 103 Pflegeplätze und acht Wohnungen.

von Alf Clasen

26. April 2018, 07:00 Uhr

Es wird gebohrt, geflext oder gemalert. Und ständig betreten Möbelpacker das Gebäude, um Schränke, Betten oder Regale anzuliefern. Auf der Baustelle herrscht Hochbetrieb, es wimmelt von Handwerkern. Dass hier, in der Seniorenresidenz Am Schloss, schon am 15. Mai die ersten Bewohner einziehen sollen – das erscheint aus Sicht eines Laien beinahe unmöglich. Doch Projektleiter Alexander Göggl vom Pflegekonzern Orpea Deutschland beruhigt: „Wir sind voll im Plan und werden rechtzeitig fertig.“

Und so kann es Einrichtungsleiterin Elke Schmid kaum erwarten, dass nach knapp zweijähriger Bauzeit endlich der Betrieb aufgenommen wird. „Sowohl für die stationäre Pflege als auch für die Wohnungen besteht eine hohe Nachfrage“, sagt die 49-Jährige. Vor allem die Zimmer mit Schleiblick seien begehrt, berichtet Schmid. 95 Plätze in der stationären Pflege, acht Plätze in der Kurzzeitpflege sowie acht Wohnungen entstehen in Schleswigs größtem Seniorenheim. Zehn Millionen Euro beträgt die Investition der Orpea-Gruppe auf dem Gelände des ehemaligen Hotels „Stadt Hamburg“. Trägerin der Einrichtung ist die Orpea-Tochter Vitacare, die in Schleswig auch die Seniorenresidenz Stampfmühle betreibt. Bei Vollbelegung werde man mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigen, kündigt Vitacare-Geschäftsführer Carsten Steinbrügge an.

Der 47-Jährige ist Nachfolger von Andreas Anspach, der Vitcare Anfang des Jahres Richtung Nordrhein-Westfalen verlassen hat, um beim Seniorenheim-Betreiber Belia anzuheuern. „Ich bin schweren Herzens gegangen, denn Vitacare trägt meine Handschrift, und die Seniorenresidenz Am Schloss war mein Projekt“, sagt Anspach auf SN-Nachfrage. Gleichwohl habe er sich für die Veränderung entschieden, weil er die strategische Neuausrichtung des Orpea-Konzerns nicht mittragen wollte. „Aber ich bin im Guten gegangen.“

Und so bescheinigt denn auch Steinbrügge seinem Vorgänger, „gute Arbeit geleistet“ zu haben. Für ihn selbst sei es schon eine Herausforderung gewesen, den Posten mitten im Bauprozess zu übernehmen. „Aber unser eigentlicher Job geht ja jetzt erst los.“

Die Bewohner dürfen sich auf geräumige Einzelzimmer (Standard sind 18 Quadratmeter) und großzügige Gemeinschaftsräume in dem aus zwei miteinander verbundenen Gebäuden bestehenden Komplex freuen. Ein Café mit Sitzgelegenheiten im Innen- und Außenbereich, der Restaurant- und Bistrobereich mit offener Küche sowie Wellnessangebote sollen für Aufenthaltsqualität sorgen. „Wir wollen einen Hotelcharakter schaffen, vor allem durch die Lobby“, sagt Projektleiter Göggl. Ein Eröffnungsfest ist im Sommer geplant.