Schleswig : Bald geht’s los mit der Innenstadt-Sanierung

Noch im ersten Quartal werden wichtige Weichen gestellt. Heute isz eine große Präsentation im Bauausschuss.

Schleswig | Für das Großprojekt Innenstadt-Sanierung wird 2021 ein entscheidendes Jahr. So werden in diesem Jahr die Weichen für die Zukunft des früheren Hertie-Geländes erstellt – was nicht heißt, dass hier bis Ende Dezember schon etwas gebaut wird. Aber noch vor E...

