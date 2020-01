Schleswig : Bahnhofs-Eigentümer Hubert Herr geht in die Offensive

Der Investor unterbreitet Neu-Bürgermeister Stephan Dose ein Angebot. Auch in anderen Kommunen gibt es Ärger.

von Sven Windmann

15. Januar 2020, 17:57 Uhr

Schleswig | Es hat nicht lange gedauert. Nur einen Tag nachdem Schleswigs Neu-Bürgermeister Stephan Dose in seiner Antrittsrede ankündigt hat, zeitnah das Gespräch mit Hubert Herr suchen zu wollen, meldete sich der Bahnhofseigentümer zu Wort – und zwar, wie so oft, über die Facebook-Seite seines „Event-Bahnhofes“. In einem Eintrag dort zeigt er sich gewohnt angriffslustig, reicht Dose aber auch die Hand. Er sei gespannt auf ein Gespräch mit dem neuen Bürgermeister, erwarte aber auch, dass dieser sich „an geltende Gesetze hält“. Damit spielt Herr auf den 2017 von der Stadt verhängten Baustopp an. Laut Herr ohne Legitimation. Allein das Eisenbahnbundesamt sei für den Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes, das er 2013 erworben hatte, zuständig. Längst haben sich Juristen mit diesem Thema befasst. Die Verwaltungsrichter haben den Baustopp für rechtens erklärt, Herr geht weiter dagegen vor.

Unabhängig davon unterbreitet er Dose nun einen Vorschlag: Die Stadt zieht den Baustopp zurück, dafür darf er im Bahnhof mit „genehmigungsfreien Renovierungsarbeiten“, weitermachen. Die Galerie, die er in der Wartehalle errichtet hat, bliebe indes unberührt – bis auch in diesem Fall eine endgültige juristische Entscheidung steht. So könne er zumindest den Großteil der „misslichen Zustände am Bahnhof innerhalb eines Jahres“ beseitigen. „Ich bin überzeugt davon, dass ein gesetzestreuer Bürgermeister den Nutzen und das Wohlwollen der Bürger über sein Ego stellen kann“, meint Herr.

Stephan Dose hat dieses Angebot bereits vernommen, möchte aber, wie er auf Nachfrage erklärt, erst etwas dazu sagen, wenn er persönlich mit Herr gesprochen hat. Das wiederum werde eine seiner ersten Amtshandlungen sein.

Ob es am Ende wirklich gelingen kann, dass in die verfahrene Situation rund um den Bahnhof wieder Bewegung kommt? Die Vorgeschichte mit jahrelangen Streitereien und gegenseitigen Vorwürfen zwischen Eigentümer und den Behörden lässt zumindest Zweifel aufkommen. Das weiß auch Hubert Herr. „Entweder wir finden zueinander, dann wird der ,Event-Bahnhof‘ kommen. Oder wir einigen uns nicht, dann bleibt der Schleswiger Bahnhof so wie er ist“, erklärt er bei einem Telefonat. Nur wenn man miteinander ins Gespräch kommt, könne man Lösungen erarbeiten. Dass es aber auch anders aussehen kann, weiß Herr aus eigener Erfahrung. Schließlich gehören ihm bundesweit gleich mehrere Bahnhöfe – wie viele genau, das verrät er nicht.

Und nicht nur in Schleswig gibt es Probleme. Jüngstes Beispiel ist die Gemeinde St. Egidien in Sachsen. Den örtlichen Bahnhof hatte Herr ebenfalls schon 2013 gekauft. Viel passiert ist seitdem nicht. Das liegt einerseits an fehlenden Interessenten, die dort einziehen möchten. Andererseits gibt es auch dort Unstimmigkeiten zwischen Herr und der Bahn sowie der Kommune. Unter anderem geht es um Wegerechte. „Es ist wie in Schleswig: Die Fläche um den Bahnhof ist öffentlich, die Kommune will aber nicht die Verantwortung übernehmen. Das geht nicht“, sagt Herr.

Auch in Preetz gibt es weiter Ärger. Dort hat Herr den Bahnhof inzwischen zwar durchaus zu einem Schmuckstück umgestaltet. Aktuell streitet er sich aber mit der Stadt darüber, wer Strom und Wasser für die öffentlichen Toiletten in dem Gebäude übernehmen soll. „Das sehe ich nicht als meine Aufgabe. Wenn die Stadt sich weiter quer stellt, mache ich die Toiletten zu.“

Ende 2019 hat Herr nun einen weiteren Bahnhof gekauft: im sächsischen Frohburg. Dort, so sagt er, sei er mit offenen Armen empfangen worden. Die Zusammenarbeit laufe reibungslos.

Dass das nicht überall der Fall ist, liege daran, dass viele Bahnhöfe zwar privatisiert werden, dann aber von öffentlichem Interesse bleiben. Dabei säßen die Eigentümer oft zwischen den Stühlen, sagt Herr. Nicht nur er habe diese Probleme. Beste Beispiele dafür gebe es in Glückstadt und Bad Malente. „Man braucht einen langen Atem“, sagt Herr. Den habe er, zumal er Bahnhöfe ohnehin als langfristige Investments betrachte.