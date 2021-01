Tarp : Bäume müssen weichen – Trixie braucht Platz für neue Stellflächen

Avatar_shz von shz.de

08. Januar 2021, 16:02 Uhr

Tarp | Als der europäische Marktführer für Heimtierbedarf Trixie 2002 nach Tarp zog, betrug die Mitarbeiterzahl 135, heute sind es 525, und über 100 Aushilfen. „Für deren Fahrzeuge und für die zahlreichen Lkw müssen dringend Park- und Stellplätze geschaffen werden“, sagt TrixieGeschäftsführer Dirk Jessen. Nach umfangreichen Prüfungen in Abstimmung mit der Gemeinde Tarp fiel die Wahl auf das kleine Waldstück gegenüber des Firmengebäudes an der Industriestraße. Trixie nimmt eine Ersatzaufforstung in der Nähe im Verhältnis 1:2 vor. „Wir hoffen durch die Schaffung der Ausgleichsfläche eine aus ökologischer Sicht akzeptable Lösung gefunden zu haben“, so Jessen. Mit der Fertigstellung wird im Laufe des Jahres gerechnet.