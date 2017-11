Familienbildungsstätte Schleswig : Baby-Förderung mit männlicher Note

vergrößern 1 von 1 Foto: windmann 1 von 1

erstellt am 07.Nov.2017 | 17:00 Uhr

Am Anfang sei sie schon etwas skeptisch gewesen, gibt Karen Jeß zu. Denn dass ausgerechnet ein Mann den „Delfi“-Frühförderungskurs leiten würde, den sie mit ihrem knapp einjährigen Sohn Tom bei der evangelischen Familienbildungsstätte (FBS) gebucht hatte, damit hatte sie nun nicht gerechnet. Auch die anderen Mütter wussten nicht so recht, was sie erwartet, als sie im Sommer zum ersten Mal mit ihren Kinder in den Kurs kamen. „Ich habe gedacht: Was ist das wohl für ein Typ, der das macht?“, erzählt Melanie Christiansen. Inzwischen weiß sie: Dieser Typ ist ziemlich cool. Daniel Hack heißt er, ist 45 Jahre alt, Familienvater und kommt aus Taarstedt. Und: Er und sein Kollege Marc Saffran sind die ersten Männer, die an der Schleswiger FBS einen der vielen „Delfi“-Kurse leiten.

Für Daniel Hack selbst ist das allerdings „gar nichts Besonderes“, wie er betont. Schließlich ist er ausgebildeter Kinderkrankenpfleger und arbeitet in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Angeln. „Da war der Schritt hierher zur FBS gar nicht so groß, wie manche vielleicht denken“, sagt er. Entsprechend unaufgeregt sei es in seinem Bekanntenkreis aufgenommen worden, als er von dem neuen Nebenjob als Kursleiter erzählte. „Eher Leute, die mich nicht kennen, finden das spannend.“

Für das „Delfi“-Programm, bei dem die Bewegungen und die Wahrnehmung von Babys angeregt werden, musste Hack eine fast einjährige Zusatzausbildung machen. Fingerspiele und Lieder lernen stand dabei ebenso auf dem Stundenplan wie eine Menge Theorie. Das Gute daran: Hack hatte männliche Unterstützung. Denn gemeinsam mit ihm fing auch Marc Saffran die Fortbildung an. Seitdem tauschen sich die beiden regelmäßig miteinander aus und lachen über die Klischees, die sie eigentlich bedienen sollten – es aber nicht tun. „Unser Fazit ist: Was die Frauen können, das können wir auch“, sagt Hack.

Während Saffran vor einiger Zeit selbst mit seinem Enkel an einem Kurs an der FBS teilgenommen hatte und dann dort direkt angesprochen wurde, ob er sich eine Mitarbeit vorstellen könnte, war Hack über eine Anzeige gestolpert. „Ich habe gelesen, dass sie Kursleiter suchen und dann einfach spontan angerufen.“ Bei der FBS stieß er gleich auf offene Ohren und Arme, wie Leiterin Tanja Hohmann sagt. „Das ist natürlich auch für uns neu, aber die beiden sind eine echte Bereicherung. Es dürfen sich gerne noch mehr Männer bei uns melden“, betont sie. Denn anfängliche leichte Zweifel konnten gleich ausgeräumt werden. „Ich habe mich schon gefragt, ob Mütter, die ihr Kind stillen, gerne einen Mann als Kursleiter haben. Aber da haben wir schnell einen Weg gefunden, da gibt es überhaupt kein Problem“, sagt Hack.

Das bestätigen dann auch die Teilnehmerinnen, die im Sommer allesamt skeptisch waren, seitdem aber alle auch dabei geblieben sind. Negative Reaktionen? Fehlanzeige. Vielmehr sind alle begeistert. „Jeder, dem ich von diesem Kurs erzähle, kann das gar nicht glauben und fragt mich: ,Was, das macht wirklich ein Mann?‘ Aber für uns ist das inzwischen ganz normal. Daniel macht das super“, sagt Katharina Czajkowski, die mit ihrem Sohn Flynn zur Gruppe gehört. Das findet auch Johanna Klawin (mit Tochter Jara dabei). „Man merkt schnell, dass es einfach nur typabhängig ist, ob man so einen Kurs leiten kann oder nicht. Das hat mit männlich oder weiblich nichts zu tun“, sagt sie.

Deshalb sind sie sich alle einig: Ein Mann als Kursleiter, das funktioniert – und das hat was. Denn es sei sogar mal eine schöne Abwechslung, weil die Frauen ansonsten immer in der Überzahl sind – egal ob im Kindergarten oder der Grundschule. Auch Daniel Hack findet, dass sich deshalb ruhig mehr Männer trauen sollten, solche Kurse zu leiten. „Ich habe diese Entscheidung jedenfalls nicht bereut und kann es nur weiterempfehlen“, sagt er. Und auch bei der FBS freut man sich. So seien die „Delfi“-Kurse, bei denen allein die Väter mit ihren Kindern teilnehmen dürfen, und die ebenfalls von den Männern geleitet werden, allesamt ausgebucht.