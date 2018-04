Schwierige Bergung : B76 bei Schleswig: Umgekippter Lkw sorgt für Behinderungen

Der Fahrer kam auf der Abfahrt zur B201 in die Bankette. Der Kieslaster kippte um. Die Strecke ist wieder frei.

von Benjamin Nolte

20. April 2018, 17:25 Uhr

Schleswig | Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr ein Lkw auf der B76 bei Schleswig in die Böschung gekippt. Der Fahrer des mit 26 Tonnen Kies beladenen Sattelschleppers wollte die B76 auf Höhe der Abfahrt zur B201 verlassen und geriet in der Abfahrt offenbar zu weit nach rechts. Der LKW rutschte auf die Bankette und kippte in den Straßengraben. Der Fahrer des LKW konnte sich aus dem auf der Seite liegenden Führerhauses befreien. Ein alarmierter Rettungswagen brachte ihn mit leichten Verletzungen in die Notaufnahme eines Krankenhauses.

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwieriger als zunächst angenommen. Während ein alarmiertes Bergungsunternehmen die Bergung vorbereitete, stellten die Arbeiter fest, dass eine nicht unerhebliche Menge an Dieselkraftstoff aus einem der Tanks ausgetreten war. Neben der örtlichen Feuerwehr aus Lürschau wurde auch der Löschzug Gefahrgut des Kreises Schleswig-Flensburg, sowie ein Mitarbeiter der unteren Wasserbehörde angefordert.

Nachdem ein weiteres Auslaufen von Betriebsstoffen unterbunden werden konnte, begannen Mitarbeiter der Spedition und des Bergungsunternehmens mit dem Umladen der Ladung. Anschließend konnte der Lastwagen wieder aufgerichtet werden. Das betroffene Erdreich neben und unter dem Lkw musste ausgebaggert werden um eine Belastung für die Umwelt so gering wie möglich zu halten.

Während der Bergungsarbeiten musste der Abfahrts- und Auffahrtsbereich der B76 in Richtung Norden auf Höhe der B201 voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?