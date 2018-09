Busdorf : Axel Röseler ist der neue Wehrführer in Busdorf

Vorgänger Kay-Michael Heil gab das Amt ab, weil er zum Bürgermeister in Busdorf gewählt worden war.

von shz.de

23. September 2018, 16:05 Uhr

Axel Röseler ist Busdorfs neuer Wehrführer. Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung wurde der 49-jährige Leiter des Amtsbauhofs einstimmig gewählt. Die 60 aktiven Brandschützer, Mitglieder der Ehrenabteilung und Gäste rückten eng zusammen, denn der Raum im Gerätehaus war bis auf den letzten Platz besetzt. Die Sitzung war nötig geworden, weil der Bisgherige Wehrführer Kay-Michael Heil seit den Kommunalwahlen im Mai das Amt des Bürgermeisters der Gemeinde bekleidet. Er wollte die Führung der Feuerwehr in andere Hände legen, um jeglichen Konflikt in der Funktion beider Ämter zu vermeiden. Seit 2009 stand Heil an der Spitze der Feuerwehr – und dafür erhielt er nun den Dank, viel Lob und die Anerkennung der Busdorfer Brandschützer und der Gemeindevertretung.

Stellvertreter Dietmar Brockstedt blickte auf seine zehnjährige Amtszeit zurück, in der Heil neben den zahlreichen Einsätzen rund ums Retten, Löschen, Bergen und Schützen eine Menge auf den Weg gebracht hatte. Dazu zählte die Umrüstung und Fortbildungen der Feuewehr im Bereich des Digitalfunks, die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges, die Ausrichtung der Feier zum 125-jährigen Bestehen mit Amtsfeuerwehrtag sowie die Planungen zur Erweiterung und Sanierung des Feuerwehrgerätehauses. „Deine Beharrlichkeit hat sich ausgezahlt“, lobte Brockstedt.

Sein Nachfolger Axel Röseler, der seit 37 Jahren aktiver Brandschützer in der Feuerwehr in Busdorf ist, zudem das Amt des 2. stellvertretenden Amtswehrführers bekleidet, kann auf eine umfangreiche Ausbildung im Bereich des Feuerwehrwesens zurückblicken. Busdorfs neuer Feuerwehrchef, der ebenso für die Ausbildung des Brandschutznachwuchses im Amt zuständig ist, hat bereits die Fortbildung zum Feuerwehrführer absolviert. „Er ist praktisch mit allem fertig“, sagte Heil.

Dass Busdorfs Feuerwehrführer beruflich vor Ort ist, das bringt Sicherheit in der Tagesverfügung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren. Fünf Wahlvorschläge waren bei der Gemeindevertretung in Busdorf eingegangen – allesamt setzten auf Brandschützer Axel Röseler als Kandidat.