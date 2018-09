Mittelangeln : Autorenkreis liest

Veranstaltung in der Angeliter Buchhandlung am Freitag, 14. September um 19.30 Uhr

07. September 2018, 15:37 Uhr

Es begann im Juli 2007 mit einem Artikel im Tageblatt: „Autorenkreis sucht Gleichgesinnte, das nächste Treffen findet in der Tarper Bücherei statt“, hieß es damals. Das ist nun elf Jahre her. Nun trifft sich der Autorenkreis einmal im Monat und arbeitet an eigenen Texten. Zweimal im Jahr bietet er eine Lesung an, die musikalisch begleitet wird von Hanna Schütt, die eigene Stücke auf ihrer Harfe spielt. Zur nächsten Lesung lädt der Kreis am kommenden Freitag in die Angeliter Buchhandlung ein. Um 19.30 Uhr geht es los, der Eintritt kostet 5 Euro. Inhaberin Kristin Goos wird in der Pause Wein und andere Getränke neben einigen Knabbereien anbieten. Kartenvorverkauf: Angeliter Buchhandlung, Dennertweg 1, Tel. 04633/967467, oder Gisela Hansen und Heinz Friedrichsen, Tel. 04630/718, von 13 bis 14 Uhr.