Schleswig : Autokraft erhält den Zuschlag

Unternehmen fährt in den nächsten zehn Jahren 2,4 Millionen Kilometer im südlichen Kreisgebiet. Beschäftigte des Kreises werden übernommen.

von Gero Trittmaack

14. Juni 2019, 17:12 Uhr

Schleswig | Die DB Autokraft GmbH bekommt den Zuschlag für Busleistungen im Teilnetz Süd des Kreises Schleswig-Flensburg. Damit übernimmt das Unternehmen mit Beginn 2020 für zehn Jahre unter anderem den Stadtverkehr in Schleswig sowie die Hauptachsen von Schleswig nach Kropp, Satrup, Flensburg und Eggebek.

Bisher hatte die Autokraft den Busverkehr gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben Schleswig-Flensburg (VSF) gestellt. Nach Ablauf der Verträge erfolgte Ende März 2019 eine neue Ausschreibung des Teilnetzes Süd. Daran beteiligten sich vier Unternehmen, die Autokraft setzte sich mit dem günstigsten Angebot für die jährlich rund 2,4 Millionen Fahrplankilometer durch. Der neue Verkehrsvertrag läuft bis Dezember 2029.

Teil der Ausschreibung war auf Betreiben des Werk- und Infrastrukturausschusses die Verpflichtung, den zuvor bei den Altbetreibern angestellten Arbeitnehmern einen neuen Arbeitsvertrag zu gleichen Konditionen anzubieten. Darüber hinaus wird nun die Autokraft auch die 30 Kreisbeschäftigten weiter einsetzen, die nach der Privatisierung der ehemaligen kreiseigenen Verkehrsbetriebe übernommen worden waren.

„Mit der Autokraft wurde ein bewährter Partner gefunden, der im südlichen Kreisgebiet schon den Busverkehr mit sichergestellt hat und das Gebiet kennt. Das macht uns zuversichtlich“, sagte der Ausschuss-Vorsitzende Thomas Jepsen im Namen der CDU-Kreistagsfraktion.

„Jetzt hoffen wir, dass die Busfahrer und Mitarbeiter in Leitzentrale und Werkstatt der VSF auch zukünftig für die Autokraft tätig sein wollen.“ Man wisse, dass eine reibungslose Betriebsaufnahme auch von erfahrenem, ortskundigem Personal abhängt.

Der Fahrplan im neuen Teilnetz Süd wird deutlich ausgeweitet, und es ergeben sich an einigen Stellen nach Ansicht des Kreises Verbesserungen: So wird im Stadtverkehr Schleswig künftig auf allen Hauptlinien ein durchgehender 30-Minuten-Takt angeboten und das Neubaugebiet Berender Redder in den Fahrplan integriert – ebenso wie die Gemeinden Fahrdorf und Busdorf, die künftig im 60-Minuten-Takt mit dem Schleswiger Zob verbunden sein sollen.

Zwischen Zob und Bahnhof in Schleswig gibt es zukünftig alle 15 Minuten eine Fahrtmöglichkeit mit Anschluss an die Züge nach Hamburg/Flensburg/Rendsburg und Kiel/Husum.

Im Regionalverkehr sollen durch Linienüberlagerungen zwischen Schleswig, Berend und Idstedt Fahrtmöglichkeiten im 60-Minuten-Takt geschaffen werden.

Deutliche Verbesserungen kündigt der Kreis auch im Regionalverkehr an: Zwischen Schleswig und Kropp gibt es zukünftig einen 60-Minuten-Takt, alle zwei Stunden pendeln Busse zwischen Schleswig und Erfde/Dörpstedt, Hollingstedt/Bergenhusen, Jübek/Eggebek (mit Anschluss an die Bahn in Jübek) und Böklund /Satrup.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den touristischen Zielen – so werden die Weltkulturerbe-Stätten Haithabu und Dannewerk zukünftig im Taktverkehr verlässlich erreichbar sein.

Neben den Verbesserungen im Fahrplan verspricht sich der Kreis mit dem Start des neuen Verkehrsvertrages mehr Flexibilität. Im Vertrag ist beispielsweise die Möglichkeit festgeschrieben, zu definierten Preisen zusätzliche Strecken zu bestellen.

Zudem sollen die Fahrzeuge im Stadtverkehr und auf den wichtigsten Regionalverkehrslinien nach den aktuellen Standards mit USB-Steckdosen, WLAN und Bildschirmen zur Kundeninformation ausgerüstet sein.