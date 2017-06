Autofahrer mit Alkohol und Drogen erwischt

Das Wetter war schlecht, die Motivation besonders hoch: Am Mittwoch kamen 68 Beamte von Polizei, Bundespolizei, Zoll und aus Dänemark zusammen, um im Großraum Flensburg intensiv Autofahrer auf Alkohol, Drogen, Medikamente und andere Verstöße zu kontrollieren.

Obwohl die Aktion nach zwei Stunden und 239 kontrollierten Fahrzeugen wegen des Dauerregens abgebrochen wurde, war die Ausbeute erstaunlich: Vier Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, zwölf Ordnungswidrigkeiten, 21 Verwarnungen, ein Gebietsverstoß, eine Aufenthaltsermittlung und drei Kontrollberichte wegen defekter Fahrzeuge. Darüber hinaus fanden die Beamten 1,3 Gramm Haschisch und zehn Gramm Marihuana.

Schon beim ersten Versuch wurden die Beamten an der Kontrollstelle Schafflund fündig: Der freiwillige Urintest ergab Hinweise auf THC, den Wirkstoff in Marihuana und Haschisch. Sollte auch die anschließende Blutprobe positiv sein, kommen auf den Fahrer 500 Euro Euro Bußgeld, vier Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot Fahrer zu. Zusätzlich wird die Führerscheinstelle informiert und prüft, ob eine charakterliche Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen vorliegt.

Fazit der Polizei: Die festgestellten Verstöße in der Kürze der Zeit zeigen, dass solche Kontrollen notwendig und berechtigt sind.







von Gero Trittmaack

erstellt am 08.Jun.2017 | 14:08 Uhr