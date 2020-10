Sollerup : Auto kollidiert nach Ausweichmanöver mit Gartenmauer — Polizei sucht Fahrer eines Mercedes

Der Fahrer des Mercedes Vito fuhr weiter, ohne sich um den Verunglückten zu kümmern.

06. Oktober 2020, 13:44 Uhr

Sollerup | Ein 55-Jähriger fuhr am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr mit seinem Opel Omega auf die Dorfstraße in Sollerup in Fahrtrichtung Sollbrück. Ihm kam in einem engen Kurvenbereich mittig der Fahrbahn ein weißer Mercedes Vito entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 55-Jährige mit seinem Pkw nach rechts aus und kollidierte mit einer Gartenmauer. Im Rückspiegel konnte der 55-Jährige noch erkennen, dass der Fahrer die Geschwindigkeit des Vito kurz reduzierte, dann aber die Fahrt fortsetzte, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern.

Die Polizeistation in Tarp hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet den Fahrer des weißen Mercedes Vito sowie weitere Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter Telefon 04638/89410 oder per E-Mail unter Tarp.PST@polizei.landsh.de.

