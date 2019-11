Schleswiger Kulturpreis an Jonny Möller : Auszeichnung für den Mann mit dem Sax-Appeal

Der Musiker und Entertainer ist aus der Kulturszene der Schlei-Stadt nicht mehr wegzudenken.

07. November 2019, 14:38 Uhr

"Gib mal her die Tröte!" So sprach der kleine Jonny einst zu seinem Onkel, als der auf dem Dachboden ein kleines Plastik-Saxophon gefunden hatte. Da trommelte Jonny noch in der Blaskapelle von Norderstapel. "Nach zehn Minuten im stillen Kämmerlein konnte ich Pippi Langstrumpf spielen", erzählte der frisch gebackene Kulturpreisträger Jonny Möller in seiner bekannten launigen Art am Mittwochabend im Stadtmuseum.

Joachim Pohl

Zuvor hatte Babette Tewes, Ratsfrau der Grünen und Vorsitzende des Kulturausschusses, in einer ausführlichen Laudatio den 1967 geborenen und in Wohlde aufgewachsenen Möller gewürdigt. Er sei ein "Vollblut-Entertainer, begeistere seine Fans seit 30 Jahren mit seiner Musik und verbinde Melancholie und Leidenschaft in seinem Spiel. Seine Auftritte, bei denen er stets mit dem Publikum kommunizieren, haben stets einen hohen Unterhaltungswert.

Jonny Möller ist eine Bereicherung für das Musik- und Kulturleben in und um Schleswig. Babette Tewes, Vorsitzende des Kulturausschusses der Ratsversammlung

Babette Tewes hob besonders die Weihnachtskonzerte hervor, die Möller seit 17 Jahren mit dem Trio Mobago gegeben hat, nicht zuletzt in der Haddebyer Kirche. Nach Auflösung von Mobago werde er diese Tradition mit dem Ensemble Jonny Möller & die Spielgefährten fortsetzen. Legendär seien auch die Ausstellungseröffnungen im Volkskundemuseum auf dem Hesterberg, bei denen Möller musikalisch auf die jeweilige Ausstellung eingegangen sei. Jonny Möller, der seit Jahren auch regelmäßig Workshops an seinem Instrument gibt, sei "eine Bereicherung für das Musik- und Kulturleben in und um Schleswig", schloss Babette Tewes.

Joachim Pohl

Seine Qualitäten als Erzähler und Entertainer lernte das Publikum dann kennen, als der Geehrte aus dem Nähkästchen und seiner Biographie plauderte. Wie er mit seiner ersten Tanzband sämtliche Dorffeste der Region bespielt hatte, wie er mit der Band "Unlimited North" bei Wim Tölke aufgetreten war und wie er dereinst bei Richard Wester anklopfte, um von dem etwas zu lernen. Und da er nun gerade so viele aufmerksame Zuhörer hatte, brach er gleich mal eine Lanze für die Musikszene und lancierte den Wunsch nach einer einer regionalen Bühne mit kleiner Bühne für Musiker und Künstler der Region. Und er würde gern auch mal beim Norden-Festival auftreten . . .

Und vor Sekt und Fingerfood demonstrierte Jonny Möller zusammen mit Silwia Timoti am Klavier eindrucksvoll, wofür er den Preis bekommen hat.