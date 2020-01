Ehrenamtstag in Schuby : Auszeichnung für Ada Kray

Die Sportlehrerin wurde für ihren langjährigen Einsatz im VfB Schuby geehrt.

27. Januar 2020, 16:50 Uhr

Schuby | Lange Jahre hat sich Ada Kray im VfB Schuby engagiert. Jetzt wurde sie im Rahmen des Ehrenamtstags für ihren Einsatz ausgezeichnet. Bereits zum 26. Mal organisierte der CDU-Ortsverband Schuby/Lürschau den Ehrenamtstag, der in der Gasstätte Jägerkrug stattfand.

Engagiert trug Kirsten Roggensack, Spartenleiterin beim VfB Schuby, die Laudatio auf Ada Kray vor. 1976 als Kreissportlehrerin eingestellt, habe Ada Kray sich auch vielfach ehrenamtlich für den Sport engagiert – „als Ideengeberin, zuverlässig, zielstrebig und musikalisch“. Sowohl Kindern als auch Erwachsenen habe sie die Freude an der Bewegung und an Sport vermittelt. Außerdem habe sie sich ständig weitergebildet. „Die Frauen-Montagsgruppe ist unvergessen“, sagte Kirsten Roggensack. Mehrmals habe Ada Kray die Teilnahme an den „Kinder- und Schülergruppen-Turniaden“ organisiert.

Die im Mai 2019 offiziell vom VfB Schuby verabschiedete und zum Ehrenmitglied ernannte Sportlehrerin wurde auf diese Weise noch einmal gebührend geehrt. Denn für viele sei Sport in Schuby auch heute noch „Ada-Sport“.

Der seit fünf Monaten beim Amt Arensharde angestellte Ehrenamtsnetzwerker Hannes Dörre nutzte die Chance und stellte sich den Besuchern vor. Er erklärte, dass seine Stelle geschaffen worden sei, um die Daseinsvorsorge im ländlichen Raum zu stärken. Im Amt Arensharde gebe es 150 ehrenamtlich geführte Vereine, und auch politische Entscheidungsträger arbeiteten ehrenamtlich. Hannes Dörre ist Ansprechpartner für alle Fragen zum Ehrenamt und über die Homepage des Amtes zu erreichen.

Helmut Ketelsen, der zusammen mit seiner Frau Edith Ketelsen zu den Gründungsmitgliedern des Ehrenamtstags gehört, hielt eine Rede zum Thema Ehrenamt und resümierte: „Ohne Ehrenamt ist kein Staat zu machen“.

Im Rahmen der Veranstaltung zeigte das Duos „Vielsaitig“ (Tobias Morawietz, Jan Hendrik-Vogt) sein musikalisches Können.