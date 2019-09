Ausstellung in Idstedt

Avatar_shz von Tina Ludwig

03. September 2019, 17:25 Uhr

Idstedt | Der Arbeitskreis Plaggenhacke, Kolonisten- und Familienforschung zeigt in seiner Sonderausstellung ab sofort in der Gedächtnishalle in Idstedt zusätzlich zu Filmen und Informationen über die Heide – und Moorkolonisation im Herzogtum Schleswig, zehn weitere Filmdokumente. Die Filme werden auf zwei größeren Bildschirmen gezeigt. Die Besucher entscheiden welchen Film sie sehen möchten. Die Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr.