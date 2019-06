Süderbrarup : Ausstellung in der Gemeindebücherei

Die Künstlerin Karin Clausen präsentiert einen Teil ihrer Sammlung zum Themenkomplex „Farben und Formen“.

von shz.de

16. Juni 2019, 17:13 Uhr

Süderbrarup | Es ist in der Region ein offenes Geheimnis, dass sich die Gemeindebücherei Süderbrarup neben der Ausübung aller für eine Bibliothek relevanten Aufgaben auch noch als eine Stätte versteht, in der Kultur einem breiten Publikum dargeboten wird. Gegenwärtig haben die Liebhaber schöner Bilder zu den Öffnungszeiten die Möglichkeit, die Werke der Künstlerin Karin Clausen im Ausstellungsraum anzuschauen.

Diese stellt dort einen Teil ihrer Sammlung zum Themenkomplex „Farben und Formen“ aus, wobei es insgesamt 35 in moderner Mischtechnik hergestellte Malereien zu bewundern gibt. Die 1941 in Danzig geborene Künstlerin hat sich jüngst in Süderbrarup niedergelassen, wo sie Am Steineck 18 in einem eigens dafür hergerichteten Studio arbeitet. „Ich habe bereits 1982 mit der Hobby-Malerei begonnen, und im Laufe der Zeit schnell festgestellt, dass die Arbeit mit in Einklang zu bringenden Farben und Darstellungen mir zum einen sehr viel Freude und Spaß bereitete und mich irgendwie auch in ihren Bann zog. Insbesondere Aquarell- und Acrylbilder haben es mir angetan, aber auch Collagen“, erklärt Karin Clausen und ergänzt, dass die in der Bücherei ausgestellten farbenfrohen Werke ganz dem Thema „Farben und Formen“ entsprechen. Aber auch das Gebiet Landschaftszeichnungen bereitet der Neu-Süderbraruperin große Freude. „Diese Bildersammlung ist allerdings zu Hause geblieben, da sie im Betreff dieser Ausstellung nicht Gegenstand war“, sagte sie. Die Kunstwerke werden noch bis zum 1. Juli in der Gemeindebücherei, Bahnhofstraße 16a, präsentiert.