Ausstellung im Schleswiger Stadtmuseum: Liebeserklärung an Hallig Gröde

von Gero Trittmaack

28. März 2018, 15:09 Uhr

Annabelle Fürstenau nimmt sich gerne Zeit, wenn sie fotografiert. Bei besonderen Lichtstimmungen zieht die 36-Jährige los und widmet sich in aller Ruhe ausgewählten Motiven in der Landschaft. Ihre aktuellen Fotografien sind auf der Hallig Gröde entstanden, wo die Künstlerin in den vergangenen fünf Jahren gelebt hat. 30 Bilder aus dieser „Weiten Zeit“ präsentiert sie im Stadtmuseum Schleswig in einer neuen Ausstellung, die heute Abend um 19 Uhr eröffnet wird.

Gröde, eine von zehn Halligen, ist übersichtlich. Dennoch zeigt Fürstenau eine ungeahnte Vielfalt dieser kleinen Halligwelt: zwei Warften, Priele, Salzwiesen, Schutzdeiche, Steinmauern und Aussichten auf das Wattenmeer. Steht man als Betrachter mitten im Raum der Ausstellungshalle und lässt den Blick wandern, bekommt man das Gefühl, selbst auf der Hallig zu sein.

Die Künstlerin kam 2013 für ein kurzes Stipendium auf die Hallig, doch sie entschied sich, eine Weile zu bleiben. Heute ist sie dankbar für die Zeit, die sie hier hatte. „Die Ausstellung ist so etwas wie meine Liebeserklärung an Gröde“, sagt Fürstenau, die wieder aufs Festland gezogen ist. Es ist etwas Besonderes, eine Gegend, die von starken Veränderungen geprägt ist, auf Fotografien festzuhalten. Fürstenau macht dies nicht digital, sondern mit einer analogen Mittelformatkamera. Zehn Fotos passen auf einen Film und den zu entwickeln ist teuer. Da überlegt man sich ganz genau, was auf ein Foto soll.

Wenn Annabelle Fürstenau nicht fotografieren war, ging sie anderen Tätigkeiten nach: Sie töpferte, bot Gästeführungen an und übernahm den Küsterdienst in der kleinen Halligkirche. Außerdem interessierte sie sich sehr für die Geschichte von Gröde und bekam dadurch eine Schulchronik in die Finger. Was sie darin las – über den Unterricht, den Hallig-Alltag, Sturmfluten und Heuernten – begeisterte sie. „Teilweise stehen sehr rührende Geschichten darin“, meint Fürstenau. So wird davon berichtet, wie ein 13-jähriges Schulkind auf einer Klassenfahrt Richtung Festland zum ersten Mal in ihrem Leben ein Auto sieht und übers ganze Gesicht strahlt.

Bei Annabelle Fürstenau reifte die Idee, die Schulchronik als Buch herauszugeben. Ein Exemplar liegt nun in der Ausstellung zur Ansicht auf der Galerie bereit, weitere sollen produziert werden, wenn es Nachfrage gibt.

Wer die Hallig jedoch mit eigenen Augen sehen möchte, dem bietet das Stadtmuseum eine Fahrt nach Gröde an (6. Mai). Außerdem wird es im Rahmen der Ausstellung eine Lesung (21. April) und Führungen geben. Es geht darum, sich auf einen besonderen Ort einzulassen und sich Zeit zu nehmen, wie es Annabelle Fürstenau getan hat.



> „Hallig Gröde: Weite Zeit“ – Fotografien von Annabelle Fürstenau. Stadtmuseum Schleswig, S-Foto-Forum, Friedrichstraße 9-11. Dienstag bis Sonntag, 10-17 Uhr, Ostermontag geöffnet. Die Ausstellung läuft bis zum 3. Juni.