Maasholm : Ausstellung im Bilderlager: „Eckernförde geht fremd“

Die Künstler des Kunst und Kulturvereins Eckernförde weichen aus Platzgründen nach Maasholm aus.

von shz.de

20. August 2019, 15:35 Uhr

MAASHOLM | „Der Kunst und Kulturverein Eckernförde geht fremd“ – unter dieser Überschrift steht eine Ausstellung, die am Freitag um 18 Uhr im „Bilderlager“ von Christiane Denkhaus und Friedhelm Scholz in der Hauptstraße 28 in Maasholm eröffnet wird und dort bis zum 15. September donnerstags, freitags, sonnabends und sonntags von jeweils 15 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet ist.

Dieses Fremd-Gehen der Kunstschaffenden des Vereins steht vor dem Hintergrund, dass sie derzeit keine Ausstellungsmöglichkeit in Eckernförde haben: Die Stadthalle wird renoviert und das dauert. Friedhelm Scholz, der Vereinsmitglied ist, erkannte die Not und sorgte dafür, dass sie für einige Zeit gebannt worden ist. Nachdem er seine Galerie „Gangart“ in der Maasholmer Westerstraße geschlossen hatte, fand er in der Hauptstraße Räumlichkeiten, wohin er sein Atelierinventar und seine Bilder verlagerte. Diese Räume bieten die Möglichkeit zu Ausstellungen – ein Glücksfall für seine Eckernförder Kunstfreunde. „Das Scholz-Angebot nehmen wir freudig an“, betont Björn Schreurs aus Boren, Vorsitzender des Eckernförder Kunst- und Kulturvereins.

Und nicht nur er gehört zu den Ausstellern, sondern auch Barbara Sandhörster aus Sieseby, Brigitta Krause und ihr Mann Peter aus Eckernförde, Brigitte Rave-Rieger ebenfalls aus Eckernförde, Christine Röthlin aus Söby, Ingrid Schmuck und Josef Burgund aus Eckernförde, Marion Bartels und Rena Schilling-Gerkens aus Altenholz.

Das Spektrum ihres Schaffens ist sehr vielfältig, die Techniken unterschiedlich. Abstrakte und gegenständliche Malereien, verfremdete Fotografien, Metall-Objekte und Mooreiche-Skulpturen gehören zur Ausstellung. Zu den Bildern sagt Vorsitzender Schreurs, man müsse sich in sie hineinlesen, auf eine Entdeckungsreise gehen, um zu sehen und zu erleben.