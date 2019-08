Schülerbeförderung im Kreis Schleswig-Flensburg : Ausschuss will Familien entlasten

Der Werk- und Infrastruktur-Ausschuss des Kreises empfiehlt, keine Eigenbeteiligung mehr für die Beförderung zur Schule zu erheben.

Avatar_shz von Martin Engelbert

29. August 2019, 16:56 Uhr

Schleswig | Die Eltern sollen von den Kosten für die Beförderung ihrer Kinder zur Schule befreit werden. Darin sind sich die Mitglieder des Werk- und Infrastrukturausschusses des Kreises grundsätzlich einig – und das möglichst schon ab dem Schuljahr 2020/2021. Doch der Teufel steckt im Detail. Und so hatten die Ausschussmitglieder nach intensiver Diskussion über mehrere Anträge zu entscheiden. Bislang gilt: Die Beförderungskosten für Grundschüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 werden anteilig übernommen, sofern der Schulweg mehr als zwei Kilometer beträgt (Eigenbeteiligung 80 Euro pro Schuljahr). Dies gilt auch für Schüler allgemein bildender Schulen oder Förderzentren der Jahrgangsstufen 5 bis 10, wenn der Schulweg mehr als vier Kilometer beträgt (Eigenbeteiligung 135 Euro, für den Besuch der Förderzentren wird keine Eigenbeteiligung erhoben).

Die CDU forderte nun in ihrem Antrag die Elternbeteiligung ab dem Schuljahr 2020/2021 abzuschaffen. „Zur grundsätzlichen Schulgeldfreiheit gehört auch die grundsätzlich kostenfreie Schülerbeförderung“, bekräftigte Ausschussvorsitzender Thomas Jepsen, CDU. Nachteile für Familien, deren Kinder im ländlichen Raum auf die Schülerbeförderung angewiesen sind, sollten ausgeglichen werden. Der Kreis Schleswig-Flensburg sei schließlich einer der letzten Kreise, der noch eine Elternbeteiligung erhebt, seit die Landesregierung 2012 den Kreisen die Entscheidung freigestellt habe. Aktuell haben rund 9660 anspruchsberechtigte Schüler Jahreskarten zur Schülerbeförderung.

An dem Junior-Ticket – für Schüler, die wegen eines kürzeren Schulwegs keine Berechtigung auf Übernahme von Kosten haben – will die CDU festhalten. Aktuell nutzen 733 Schüler dieses Angebot.

Karsten Stühmer, SPD, stimmte dem CDU-Antrag im Grundsatz zu. Er forderte aber in einem Zusatzantrag seiner Fraktion, die zusätzlichen Aufwendungen für den Kreis bei einer Einbeziehung der Klassen 11 bis 13 in die Kostenbefreiung zu ermitteln.

Ähnlich argumentierten die Mitglieder der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen. Arne Winkler: „Hervorragend von der CDU. Wir sitzen alle in einem Boot und wollen in dieselbe Richtung.“ Christoph Jaenicke bemängelte: „Keiner weiß, was das kostet.“ Auch er forderte, zunächst die Kosten zu ermitteln, bevor entschieden werde.

Knud Friedrichsen, FDP, stellte fest: „Wir wollen im Prinzip alle dasselbe.“ Den Antrag seiner Partei, die Elternbeiträge schrittweise abzusenken, bis der Kreis schuldenfrei ist und die 11. bis 13. Klassen aufzunehmen, die Azubis aber zunächst außen vorzulassen, zog er schließlich zurück.

„Wir begrüßen den Antrag. Bildung sollte nichts kosten“, sagte Rainer Wittek, SSW. Er brachte aber einen Antrag ein, der den CDU-Vorschlag um den Passus erweiterte, den Dänischen Schulverein von zusätzlich entstehenden Kosten zu entlasten. Dieser Vorschlag fand keine Mehrheit, wie auch der Antrag der Freien Wähler, alle Schüler von der ersten bis zur 13. Klasse und Auszubildende ab dem Schuljahr 2020/2021 im Kreisgebiet ganzjährig die Schülerbeförderung kostenfrei zu stellen – unabhängig von der Entfernung zur Schule.

Letztlich stimmte eine klare Mehrheit des Ausschusses bei zwei Gegenstimmen für den Vorschlag der CDU, erweitert um den Prüfauftrag an die Verwaltung, die daraus resultierenden Kosten für den Kreis zu ermitteln.

Ob die erforderlichen Zahlen rechtzeitig vorliegen, damit alle beteiligten Gremien bis zur Sitzung des Kreistages im Dezember tagen und beschließen können, wollte Landrat Wolfgang Buschmann indes nicht versprechen. Dies ist aber Voraussetzung, damit die Befreiung von den Beförderungskosten zum Schuljahr 2020/21 greifen kann.